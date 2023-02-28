Будьте удобры

В Курске власти и инвесторы пытаются переубедить местных жителей, выступающих в соцсетях против строительства холдингом «Куйбышевазот» производства аммиачных удобрений за 75 млрд руб. в микрорайоне Волокно. Активисты опасаются «экологической катастрофы» и собирают подписи за отмену проекта. Губернатор Роман Старовойт обещает «стоять на защите экологии». В «Куйбышевазоте» предупреждают, что могут перенести проект в другой регион. Городские депутаты уже принимают решения, необходимые для реализации планов инвестора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: kuazot.ru Фото: kuazot.ru

Губернатор Курской области Роман Старовойт сегодня планирует публично встретиться с местными активистами, выступающими против строительства холдингом «Куйбышевазот» производства удобрений в микрорайоне Волокно. Встреча ожидается на площадке входящего в холдинг завода «Курскхимволокно», на части территории которого и планируется возведение нового предприятия.

Во второй половине февраля жители микрорайона Волокно, примыкающего к площадке будущего химзавода, в соцсетях заявили о намерении обратиться в администрацию президента РФ. Опубликованные на Сhange.org и во «ВКонтакте» петиции против строительства собрали более 20 тыс. подписей. В нескольких сообществах в Telegram и других мессенджерах, где координируются активисты, свыше 5 тыс. участников. Они опасаются, что химзавод будет работать «в непосредственной близости к жилой застройке», что может привести «к экологической катастрофе».

Роман Старовойт уже заявил, что «окончательное решение о строительстве предприятия не принято».

«Сейчас даже нет окончательного вывода о возможной технологии, нет никаких предпроектных разработок. Еще один принципиальный момент: для производства азотных удобрений используется природный газ. "Газпром" не дает даже принципиального согласования о поставках дополнительного объема газа для курской площадки. Если нет газа — и реализовать проект невозможно»,— рассказал губернатор.

Он заметил, что регион нуждается в новых рабочих местах, в удобрениях и в налоговых поступлениях, а трубопроводы для экспорта газа в Европу «сейчас практически не используются»: «Но! Необходимо при этом беречь нашу природу и твердо стоять на защите экологии. Любое производство нужно открывать с учетом соблюдения требований охраны окружающей среды. И именно так мы и делаем». Господин Старовойт заверил, что «гарантирует контроль за исполнением законодательства РФ, в том числе экологического, при реализации инвестпроектов на территории региона».

Пресс-служба «Куйбышевазота» распространила интервью председателя совета директоров холдинга и, как считается, одного из его крупных акционеров Виктора Герасименко. Бизнесмен объяснил, что предприятие проектируется рядом с городом, поскольку «площадка "Химволокна" имеет подъездные железнодорожные пути и мощную электроподстанцию, построенные еще при СССР для обеспечения работы крупнейшего завода». «В наличии системы водообеспечения, водоотведения и очистки стоков, которые загружены сегодня менее чем наполовину. Также есть необходимые мастерские, опытный ремонтный персонал и многое другое, без чего не может существовать предприятие»,— отметил господин Герасименко.

Он не исключил, что инвестпроект могут перенести в другой субъект, если вопрос о размещении предприятия в пригороде не будет решен в пользу компании. «Никто сегодня не будет строить все в чистом поле, потому что это никогда не окупится. В России много неработающих или работающих наполовину заводов с готовой инфраструктурой. Если по каким-либо причинам производство в Курске построить не получится, то место для него найдется в другой области, например Липецкой, или Орловской, или Ростовской, от которых мы получали приглашения. Если завод будет построен в этих областях, то и деньги уйдут туда»,— пояснил бизнесмен.

Он считает опасения жителей преувеличенными: «В России построено более 20 подобных установок. Большинство из них находятся близко от крупных городов. А один из самых мощных химзаводов в мире в городе Людвихсхафене в Германии расположен всего в трехстах метрах от жилых кварталов. Отдельные его цеха стоят прямо на берегу главной реки страны, Рейна, по которому удобрения отгружаются потребителям. Проект будет выполнен по самым современным требованиям, в соответствии с жесткими стандартами безопасности и экологии. Окончательное решение о его строительстве будет принято только после прохождения государственной и экологической экспертиз, а также проведения общественных слушаний с участием жителей».

«Мы не меньше, а скорее больше, чем горожане, заинтересованы в безопасности завода. Ведь от микрорайона Волокно он будет расположен достаточно далеко, а действующее производство нитей, волокна и корда, в которое вложено столько сил и средств, совсем рядом. И мы не имеем права ставить под удар как работающих там людей, так и, в случае остановки, многочисленных потребителей»,— заключил глава «Куйбышевазота».

На фоне заявлений губернатора и инвестора власти уже готовят нормативную базу под снабжение его газом. Накануне депутаты Курского горсобрания проголосовали за изменение границ облцентра, передав из города в Курский район 8,7 га земли, которые необходимы для строительства магистрального газопровода высокого давления, по которому на планируемый завод будет поступать сырье. Это решение депутатов и стало поводом для беспокойства жителей.

В пояснительной записке к решению горсобрания (ее опубликовал представитель партии «Справедливая Россия — За правду» Николай Ишков) сказано, что формальное изменение границ Курска потребовалось, поскольку «прокладка участков магистрального трубопровода по территории населенных пунктов не допускается».

В этом же документе актуализируются планы инвестора. Там сказано, что ПАО «Куйбышевазот» «планирует построить» на принадлежащей ООО «Курскхимволокно» площадке комплекс по производству минеральных удобрений из природного газа. Его мощность может составить 200 тыс. т аммиака, 800 тыс. т карбамида и 365 тыс. т карбамидно-аммиачной смеси в год. Объем инвестиций — более 75 млрд руб. Власти рассчитывают на создание порядка 200 рабочих мест. Другие параметры не раскрываются.

«Куйбышевазот» еще 23 августа 2022 года зарегистрировал местное юрлицо под проект — ООО «Курсказот» — в Силикатном проезде, 12а, в Сеймском округе Курска. По данным Kartoteka.ru, уставный капитал ООО составляет 30 млн руб. Основной вид деятельности — производство удобрений и азотных соединений. Исполнительным директором выступает Николай Пазов, 100% долей принадлежат ПАО «Куйбышевазот».

Проект химзавода в регионе был анонсирован еще в 2019 году. На тот момент объем вложений оценивался в 50 млрд руб., а курские власти говорили, что конкурировали за инвестора с Липецкой, Ростовской и Самарской (базовой для «Куйбышевазота») областями. Тогда же отмечалось, что производство может в дальнейшем расширяться и «стать якорным в формировании газохимического кластера».

Опрошенные вчера «Ъ-Черноземье» экологи сдержанно комментировали проект, отмечая, что до сих пор инвестор публично раскрывал «лишь экономические параметры». «Чтобы давать сколь-либо объективную оценку работы такого предприятия рядом с городом, нужно изучать особенности технологического цикла, понимать номенклатуру устанавливаемого оборудования и используемых средств защиты окружающей среды. Без этого не будут иметь веса как панические заявления активистов, так и попытки властей переубедить их»,— заключил один из собеседников «Ъ-Черноземье».

Сергей Калашников