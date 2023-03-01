Взятку оценили в 13 лет

Суд огласил приговор экс-заместителю министра строительства Челябинской области Ивану Белавкину, обвиняемому в получении особо крупной взятки. Ему назначили наказание в виде 13 лет колонии строгого режима со штрафом в 47 млн руб. и лишением права занимать руководящие должности на госслужбе на десять лет. Суд установил, что замминистра в 2020–2021 годах получил взятку в 1,2 млн руб. от подрядчика, ремонтировавшего котельную в поселке Бердяуш, за помощь в выделении району бюджетной субсидии для финансирования, в том числе, этого ремонта. В ходе прений гособвинение запрашивало для Ивана Белавкина 14,5 лет колонии и штраф в 59,2 млн руб. Обвиняемый вину не признал.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иван Белавкин на момент задержания работал в минстрое области уже 17 лет

Иван Белавкин на момент задержания работал в минстрое области уже 17 лет



Ивана Белавкина в начале июня 2021 года задержали сотрудники областного управления ФСБ в рабочем кабинете. С этого момента он находится под стражей. Расследованием его уголовного дела занималось следственное управление СК России по Челябинской области. В феврале в ходе прений гособвинитель запросил для экс-чиновника 14,5 лет колонии строгого режима со штрафом в размере пятидесятикратной суммы взятки — 59,2 млн руб.

Как установили следствие и суд, первый замминистра с декабря 2020-го по март 2021 года получил вознаграждение от компании, потому что помог в выделении Саткинскому району областной субсидии по программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан РФ в Челябинской области». Часть субсидии в сумме 39 млн пошла на оплату муниципальных контрактов, в том числе на ремонт котельной.

По данным источника «Ъ-Южный Урал» в правоохранительных органах, компания, которая фигурирует в деле, это ООО «РПК “Системы управления”» (Челябинск). С ней связан ряд других уголовных дел о махинациях при ремонте котельной в Бердяуше. Так, в январе Саткинский городской суд признал экс-главу поселка Надежду Салионову виновной в получении взяток на 65 тыс. руб. от представителя РПК «Системы управления» за помощь в получении контракта на капремонт котельной. Бывшей чиновнице назначили шесть лет лишения свободы условно со штрафом в 1,3 млн руб.

Кроме того, в октябре прошлого года в суд передали дело руководителя компании, контролировавшей ход ремонта котельной. Как считает следствие, директор «Альянс Строй» получил от представителей РПК «Системы управления» 305 тыс. руб. за невыявление нарушений при выполнении контракта.

Как уточнили «Ъ-Южный Урал» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Иван Белавкин вину в преступлении не признал. Связаться с адвокатами Ивана Белавкина и уточнить, планируют ли они обжаловать приговор, не удалось — их телефоны в открытом доступе отсутствуют.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Русская приборостроительная корпорация “Системы управления”» занимается монтажом промышленных машин и оборудования. В 2019–2020 годах компания исполняла три контракта, связанных с котельной в Бердяуше, на общую сумму 16,3 млн руб.— по поставке оборудования, разработке проекта и капремонту. Организацией в равных долях владеют Юлия и Егор Шердаковы. Контракты по ремонту котельной были исполнены в полном объеме.

На момент задержания Иван Белавкин работал в минстрое Челябинской области уже 17 лет. С 2008-го до августа 2019 года был заместителем министра. Затем занимал должность первого замглавы ведомства. Он курировал управление инженерной инфраструктурой, отдел формирования городской среды и службу приемки объектов капитального ремонта. Ивана Белавкина уволили с должности замминистра в феврале 2023 года.

Фигурантом коррупционного уголовного дела является еще один бывший заместитель министра строительства региона — Татьяна Антонова. С августа 2021 года ее судят за получение взяток и мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, в 2018–2019 годах чиновница вместе с директором областного учреждения «Челябоблинвестстрой» Алексеем Абаимовым и главой ООО «Стройтранссоюз» Михаилом Азаматовым похитила более 15 млн руб. при строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса регионального центра по шорт-треку в Челябинске. В октябре прошлого года экс-руководителя «Стройтранссоюза» приговорили к четырем годам колонии за мошенничество. По данным СМИ, Татьяна Антонова вину не признает.

Михаил Бычков