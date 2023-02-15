Взятку оценили в 14,5 года

Гособвинение запросило 14,5 года колонии строгого режима со штрафом в 59,2 млн руб. для бывшего первого заместителя министра строительства Челябинской области Ивана Белавкина. Следствие считает, что чиновник в 2020–2021 годах получил взятку в 1,19 млн руб. от подрядчика, ремонтировавшего котельную в поселке Бердяуш, за помощь в выделении бюджетной субсидии, средства которой направили на оплату муниципальных контрактов. Обвиняемый вину не признает.



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В Центральном районном суде Челябинска состоялись прения сторон по уголовному делу бывшего первого заместителя министра строительства и инфраструктуры региона Ивана Белавкина, обвиняемого в получении особо крупной взятки (ч.6 ст.290 УК РФ). Государственный обвинитель попросил назначить ему 14,5 года лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере пятидесятикратной суммы взятки — 59,2 млн руб., а также на десять лет лишить права занимать руководящие должности на госслужбе. Также прокурор предложил взыскать с обвиняемого полученные преступным путем средства 1,19 млн руб., сообщает надзорное ведомство Челябинской области.

Ивана Белавкина задержали в начале июня 2021 года в рабочем кабинете. С этого момента он находится под стражей. По версии следствия, чиновник с декабря 2020 по март 2021 годов получил взятку в сумме 1,19 млн руб. от представителя компании, которая занималась капитальным ремонтом центральной котельной в поселке Бердяуш Саткинского района, «за выполнение в интересах организации действий, входящих в его должностные обязанности». Замминистра поспособствовал положительному решению вопроса о выделении из областного бюджета субсидии на ремонт котельной, часть которой была направлена на оплату муниципальных контрактов, заключенных с подрядчиком.

В прокуратуре региона «Ъ-Южный Урал» сообщили, что Иван Белавкин не признает вину. Судебное заседание по уголовному делу отложено на 22 февраля для выступления в прениях стороны защиты. В пресс-службе министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области уточнили, что господин Белавкин с 15 февраля уволен с должности по собственному желанию.

По данным источника «Ъ-Южный Урал» в правоохранительных органах, компания, которая фигурирует в деле, это ООО «РПК “Системы управления”». С ней связан ряд других уголовных дел о махинациях при ремонте котельной в Бердяуше. Так, в январе Саткинский городской суд признал экс-главу поселка Надежду Салионову виновной в получении взяток в 65 тыс. руб. от представителя РПК «Системы управления» за помощь в получении контракта на капремонт котельной. Бывшей чиновнице назначили шесть лет лишения свободы условно со штрафом в 1,3 млн руб.

Кроме того, в октябре прошлого года в суд передали дело руководителя компании, контролировавшей ход ремонта котельной. Как считает следствие, директор «Альянс Строй» получил от представителей РПК «Системы управления» 305 тыс. руб. за невыявление нарушений при выполнении контракта.

ООО «Русская приборостроительная корпорация “Системы управления”» основано в Челябинске в 2003 году. Основным видом деятельности общества является монтаж промышленных машин и оборудования. Компанией в равных долях владеют Юлия и Егор Шердаковы. В 2019–2020 годах компания исполняла три контракта, связанных с котельной в Бердяуше, на общую сумму 16,3 млн руб.— по поставке оборудования, разработке проекта и капремонту.

Ивану Белавкину 50 лет. На момент задержания он работал в минстрое Челябинской области 17 лет. С 2008-го до августа 2019-го был заместителем министра. Затем занимал должность первого замглавы ведомства. Он курировал управление инженерной инфраструктурой, отдел формирования городской среды и службу приемки объектов капитального ремонта.

Иван Белавкин — не первый заместитель министра строительства области, который подвергся уголовному преследованию. Бывшую замглавы минстроя Татьяну Антонову с августа 2021 года судят за получение взяток и мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, в 2018–2019 годах чиновница вместе с соучастниками похитила более 15 млн руб. при строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса регионального центра по шорт-треку ледового дворца «Уральская Молния».

Михаил Бычков