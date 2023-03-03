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Лягушка из «Гарри Поттера», нанохамелеон и летучий кускус

13 недавно открытых видов животных

3 марта традиционно отмечают Всемирный день дикой природы. По задумке ООН праздник должен напомнить, насколько важно изучать и сохранять биологическое разнообразие на планете. Какие виды животных открыли совсем недавно — в фотогалерее «Ъ».

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В 2020 году российско-японская группа исследователей нашла на Курильских островах новый вид скатов. Его назвали скат шестиглазый (Bathyraja sexoculata)

В 2020 году российско-японская группа исследователей нашла на Курильских островах новый вид скатов. Его назвали скат шестиглазый (Bathyraja sexoculata)

Фото: Ryo Misawa

В 2020 году исследователи обнаружили в Кении новый вид древесного дамана (Dendrohyrax), который ведет ночной образ жизни. Он прятался в кронах деревьев

В 2020 году исследователи обнаружили в Кении новый вид древесного дамана (Dendrohyrax), который ведет ночной образ жизни. Он прятался в кронах деревьев

Фото: Hanna Rosti

В 2020 году в Австралии описали два новых вида гигантского летучего кускуса (Petauroides volans)

В 2020 году в Австралии описали два новых вида гигантского летучего кускуса (Petauroides volans)

Фото: Steven Kuiter

В 2021 году в Панаме американские исследователи открыли новый вид мышиных опоссумов. Его назвали в честь профессора биологии Грега Адлера — Marmosa adleri

В 2021 году в Панаме американские исследователи открыли новый вид мышиных опоссумов. Его назвали в честь профессора биологии Грега Адлера — Marmosa adleri

Фото: Victor Acosta

В 2021 году в Бразилии нашли новый вид обезьян — игрунка Шнайдера (Mico schneideri). Название он получил в честь приматолога Горацио Шнайдера &lt;br> На фото: самка под литерой «a» и самец под литерой «b»

В 2021 году в Бразилии нашли новый вид обезьян — игрунка Шнайдера (Mico schneideri). Название он получил в честь приматолога Горацио Шнайдера
На фото: самка под литерой «a» и самец под литерой «b»

Фото: Rodrigo Costa-Araujo et al. / Scientific Reports

В 2021 году немецкие герпетологи нашли на Мадагаскаре крошечного хамелеона Brookesia nana. Сейчас он считается одной из самых мелких рептилий в мире

В 2021 году немецкие герпетологи нашли на Мадагаскаре крошечного хамелеона Brookesia nana. Сейчас он считается одной из самых мелких рептилий в мире

Фото: Frank Glaw / Zoologische Staatssammlung Munchen / AFP

В 2021 году океанологи нашли в Тихом океане новый вид клюворылых китов — Рамари (Mesoplodon eueu). Он скрывался от хищников и людей на глубине почти 2 тыс. метров

В 2021 году океанологи нашли в Тихом океане новый вид клюворылых китов — Рамари (Mesoplodon eueu). Он скрывался от хищников и людей на глубине почти 2 тыс. метров

Фото: International Society of Zoological Sciences

В 2021 году индийские герпетологи описали новый вид змей-олигодонов — Oligodon churahensis. Они нашли его случайно, заметив любительский снимок в Instagram (принадлежит Meta — признана экстремистской организацией и запрещена в России)

В 2021 году индийские герпетологи описали новый вид змей-олигодонов — Oligodon churahensis. Они нашли его случайно, заметив любительский снимок в Instagram (принадлежит Meta — признана экстремистской организацией и запрещена в России)

Фото: Virender Kumar / doi.org

В 2022 году исследователи из Перу открыли новый вид небольшой лягушки Synapturanus danta. Ее кожа имеет коричневый окрас и напоминает шоколад. Из-за этого в сети земноводное назвали «лягушкой из Гарри Поттера»

В 2022 году исследователи из Перу открыли новый вид небольшой лягушки Synapturanus danta. Ее кожа имеет коричневый окрас и напоминает шоколад. Из-за этого в сети земноводное назвали «лягушкой из Гарри Поттера»

Фото: German Chavez / Wikipedia

В 2022 году орнитологи описали новый вид сов на африканском острове Принсипи. Он называется Otus bikegila. Совы ведут ночной, скрытный образ жизни и часто остаются неизвестными для орнитологов

В 2022 году орнитологи описали новый вид сов на африканском острове Принсипи. Он называется Otus bikegila. Совы ведут ночной, скрытный образ жизни и часто остаются неизвестными для орнитологов

Фото: Martim Melo / zookeys.pensoft.net / Wikipedia

В 2022 году исследователи нашли в Бразилии отдельный вид ленивцев Bradypus crinitus с головой, похожей на огромный кокос

В 2022 году исследователи нашли в Бразилии отдельный вид ленивцев Bradypus crinitus с головой, похожей на огромный кокос

Фото: deboas / Wikipedia

В 2022 году британские исследователи нашли в Уганде новый вид цикадок Phlogis kibalensis. Ранее известные виды из рода Phlogis не показывались ученым около 50 лет

В 2022 году британские исследователи нашли в Уганде новый вид цикадок Phlogis kibalensis. Ранее известные виды из рода Phlogis не показывались ученым около 50 лет

Фото: Anglia Ruskin University

В 2022 году американские исследователи открыли на Мальдивах новый вид губановых рыб Cirrhilabrus finifenmaa. Подобные рыбки встречались и раньше, но специалисты считали их взрослой версией другого вида

В 2022 году американские исследователи открыли на Мальдивах новый вид губановых рыб Cirrhilabrus finifenmaa. Подобные рыбки встречались и раньше, но специалисты считали их взрослой версией другого вида

Фото: AR Emery and R Winterbottom / Wikipedia

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В 2020 году российско-японская группа исследователей нашла на Курильских островах новый вид скатов. Его назвали скат шестиглазый (Bathyraja sexoculata)

Фото: Ryo Misawa

В 2020 году исследователи обнаружили в Кении новый вид древесного дамана (Dendrohyrax), который ведет ночной образ жизни. Он прятался в кронах деревьев

Фото: Hanna Rosti

В 2020 году в Австралии описали два новых вида гигантского летучего кускуса (Petauroides volans)

Фото: Steven Kuiter

В 2021 году в Панаме американские исследователи открыли новый вид мышиных опоссумов. Его назвали в честь профессора биологии Грега Адлера — Marmosa adleri

Фото: Victor Acosta

В 2021 году в Бразилии нашли новый вид обезьян — игрунка Шнайдера (Mico schneideri). Название он получил в честь приматолога Горацио Шнайдера
На фото: самка под литерой «a» и самец под литерой «b»

Фото: Rodrigo Costa-Araujo et al. / Scientific Reports

В 2021 году немецкие герпетологи нашли на Мадагаскаре крошечного хамелеона Brookesia nana. Сейчас он считается одной из самых мелких рептилий в мире

Фото: Frank Glaw / Zoologische Staatssammlung Munchen / AFP

В 2021 году океанологи нашли в Тихом океане новый вид клюворылых китов — Рамари (Mesoplodon eueu). Он скрывался от хищников и людей на глубине почти 2 тыс. метров

Фото: International Society of Zoological Sciences

В 2021 году индийские герпетологи описали новый вид змей-олигодонов — Oligodon churahensis. Они нашли его случайно, заметив любительский снимок в Instagram (принадлежит Meta — признана экстремистской организацией и запрещена в России)

Фото: Virender Kumar / doi.org

В 2022 году исследователи из Перу открыли новый вид небольшой лягушки Synapturanus danta. Ее кожа имеет коричневый окрас и напоминает шоколад. Из-за этого в сети земноводное назвали «лягушкой из Гарри Поттера»

Фото: German Chavez / Wikipedia

В 2022 году орнитологи описали новый вид сов на африканском острове Принсипи. Он называется Otus bikegila. Совы ведут ночной, скрытный образ жизни и часто остаются неизвестными для орнитологов

Фото: Martim Melo / zookeys.pensoft.net / Wikipedia

В 2022 году исследователи нашли в Бразилии отдельный вид ленивцев Bradypus crinitus с головой, похожей на огромный кокос

Фото: deboas / Wikipedia

В 2022 году британские исследователи нашли в Уганде новый вид цикадок Phlogis kibalensis. Ранее известные виды из рода Phlogis не показывались ученым около 50 лет

Фото: Anglia Ruskin University

В 2022 году американские исследователи открыли на Мальдивах новый вид губановых рыб Cirrhilabrus finifenmaa. Подобные рыбки встречались и раньше, но специалисты считали их взрослой версией другого вида

Фото: AR Emery and R Winterbottom / Wikipedia

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