Лягушка из «Гарри Поттера», нанохамелеон и летучий кускус

3 марта традиционно отмечают Всемирный день дикой природы. По задумке ООН праздник должен напомнить, насколько важно изучать и сохранять биологическое разнообразие на планете. Какие виды животных открыли совсем недавно — в фотогалерее «Ъ».
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3 марта традиционно отмечают Всемирный день дикой природы. По задумке ООН праздник должен напомнить, насколько важно изучать и сохранять биологическое разнообразие на планете. Какие виды животных открыли совсем недавно — в фотогалерее «Ъ».
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