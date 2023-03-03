Лягушка из «Гарри Поттера», нанохамелеон и летучий кускус

В 2021 году в Бразилии нашли новый вид обезьян — игрунка Шнайдера (Mico schneideri). Название он получил в честь приматолога Горацио Шнайдера

На фото: самка под литерой «a» и самец под литерой «b»

Фото: Rodrigo Costa-Araujo et al. / Scientific Reports