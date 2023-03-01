В Сызрани расследуют хищение средств, выданных президентским фондом на патриотическую акцию

В Сызрани Самарской области следственные органы возбудили дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») после сообщения о хищении средств, выделенных Президентским фондом культурных инициатив. Деньги были направлены общественной организации поддержки и развития спортивных единоборств «Сплочение» для реализации проекта «Историко-патриотический фестиваль для детей и подростков "Помню и горжусь!"». В рамках проекта на «реконструкцию Курской битвы» с бутафорскими танками в спортзале сызранского филиала Самарского государственного технического университета (СамГТУ) потратили более 2 млн руб.

Руководителем общественной организации является депутат городской думы Сергей Иванов. Он сообщил «Ъ», что узнал об уголовном деле из соцсетей: «Я позвонил утром следователю и спросил о том, почему меня не оповестили об этом обвинении. Мне сказали, что я не обвиняемый, дело возбуждено на неизвестных. Как так? Если я известен и контрагенты тоже. Сказали, что такие требования. Получается, дело возбудили, а виновных нет. Я отправил туда адвоката».

Ранее сызранские общественники написали заявление в прокуратуру на Сергея Иванова, организовавшего реконструкцию. 550 студентов городских филиалов СамГТУ и Самарского государственного экономического университета провели пять реконструкций. Средства выделили организации «Сплочение» из Президентского фонда культурных инициатив. Общественников особенно возмутила статья расходов «Спецэффекты» — на деле студенты били руками по макетам, изображая выстрелы.

Сергей Иванов уточнил, что на реконструкцию было выделено около 2,175 млн руб. На эти средства были закуплены металлические танки, автоматы, по 60 комплектов формы каждого вида, баннеры, стенды. Также из этих денег оплачивали съемку мероприятия. «Все необходимое нам поставляли контрагенты. Я даже вносил свои деньги для реализации проекта»,— подчеркнул депутат.

Ани Айвазян, Самара