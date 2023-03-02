Вклад без отзыва

В первый весенний день 2023 года замминистра финансов Алексей Моисеев неожиданно признался, что потерял надежду на появление в России безотзывных вкладов для граждан. Заявление выглядело странным, ведь только в ноябре 2022 года ЦБ с Минфином выступили за их внедрение, презентовав в стратегии развития финансового рынка РФ до 2030 года. Более того, осенью же глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил о подготовке соответствующего законопроекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Буйлов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Максим Буйлов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

При этом в Банке России поддерживают развитие безотзывных сберегательных инструментов, которые нужны и полезны и для банков, и для клиентов. И регулятор предлагает не только проработать концепцию безотзывных вкладов с повышенной страховой защитой, но и развивать институт сберегательных сертификатов. Тем не менее Алексей Моисеев был пессимистичен: «Мне эта идея очень нравится… но пока у нас прогресса нет». И основная проблема, по его словам, в записанном в ГК праве граждан распоряжаться своим имуществом.

Хотя причина пессимизма замминистра может основываться и на глубоком знании истории. Старожилы говорят, что впервые идея безотзывных вкладов в России была сформулирована после дефолта 1998 года, когда вкладчики выносили на корню таких гигантов банковского рынка, как Инкомбанк, МЕНАТЕП, Мост-банк. Однако до документального оформления дело не дошло.

Архивы “Ъ” в качестве первого упоминания об этой идее выдают интервью первого зампреда ЦБ Андрея Козлова, в котором он выступал как раз за изменение ГК (см. «Ъ-Деньги» от 5 июня 2002 года). К слову, и тогда юристов смущала перспектива отнять у граждан право распоряжаться своим имуществом. Но к июлю 2004 года оплот сопротивления в лице Минюста был сломлен (см. “Ъ” от 1 июля 2004 года). В результате в сентябре 2005 года правительство дало положительное заключение на поправки к ГК, вводящие безотзывный вклад, о чем тогда сообщил Анатолий Аксаков. Еще через два года он же представил и новую редакцию законопроекта о безотзывных вкладах (см. “Ъ” от 22 июня 2007 года). Очередная попытка была предпринята в разгар следующего кризиса — в январе 2009 года, но законопроект получил отрицательный отзыв правительства.

Так что, зная печальную историю безотзывных вкладов, критиковать за потерю веры в них Алексея Моисеева рука не поднимается. Хочется даже подбодрить его, сообщив, что безотзывные вклады уже существуют в виде эскроу-счетов. Но даже у самих банкиров пропал азарт к продвижению этой темы. Ведь благодаря системе страхования вкладов клиенты стали менее нервными. А когда требуется, банкам на помощь приходит ЦБ с массой инструментов рефинансирования. Да и сами банки приспособились быстро перенаправлять сберегательную активность граждан с помощью накопительных счетов. Впрочем до 2030 года есть время, так что рано терять надежду.