Депутат заксобрания Красноярского края приговорен к штрафу 90 тыс. рублей за хранение карабина в вертолете

В Красноярском крае суд приговорил депутата заксобрания к 90 тыс. рублей штрафа за небрежное хранение оружия. По данным «Ъ-Сибирь», речь идет о главе холдинга Goldman Group, депутате Романе Гольдмане.

Суд установил, что депутат в июле 2022 года не исключил доступ посторонних лиц к карабину «Сайга-410К» и патронов к нему. Оружие, уточняет прокуратура Красноярского края, хранилось под сиденьем пилота вертолета. «Депутат, находясь на заимке на берегу реки Мана в Березовском районе, дважды предоставлял посторонним лицам свободный доступ в салон вертолета для проведения работ с его дверьми», - сообщает ведомство. Кроме того, оружие находилось ночью в вертолете без присмотра.

Ранее сообщалось, что оружие похитил 24-летний рабочий заимки. 18 июля 2022 года после ссоры с другим работником он выстрелил в того из украденного карабина, ранив в поясницу. Потерпевший спрятался у владельца соседней заимки. Стрелок попытался проникнуть к нему в дом и владелец заимки выстрелил в дверь из карабина «Мосина». В результате нападавший погиб.

По данным пресс-службы компании Goldman Group, по делу об украденном оружии Роман Гольдман изначально был признан потерпевшим. Также уточнялось, что с предъявленным обвинением он не согласился.

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Анна Егорова