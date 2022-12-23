Аукцион на застройку ветхого квартала в Воронеже не заинтересовал девелоперов

На первом аукционе мэрии Воронежа в рамках реализации в городе механизма комплексного развития «депрессивных» территорий не оказалось ни одного участника. Он объявлен несостоявшимся, сообщили организаторы торгов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На аукцион выставлялось право застройки квартала размером 6,3 га, расположенного в Коминтерновском районе в границах улиц 9 Января, Семилукская, Краснодонская и Малаховского. Начальная цена аукциона составляла 70,1 руб.

Планировалось, что победивший застройщик должен будет застроить квартал до конца 2029 года. По данным «Ъ-Черноземье», мастер-план для застройки квартала в районе 9 Января ранее готовило ООО «ПСК-проект», принадлежащее бывшему руководителю строительной политики облправительства и выходцу из АО «Домостроительный комбинат» (ДСК) Олегу Гречишникову.

Еще не определены итоги другого аукциона по застройке ветхого квартала в том же Коминтерновском районе, занимающего 6,2 га между переулком Солнечный, улицами Солнечная и Беговая. Начальная цена права на его застройку составляет 58 млн руб.

Оба квартала, как планируют власти, могут застроить в рамках нового механизма комплексного развития территорий (КРТ), который власти Воронежа начали внедрять с 2021 года. Всего в Воронеже для реализации механизма КРТ определены 12 потенциальных участков общей площадью 242 га, занятых в том числе ветхим и аварийным жилым фондом. По данным «Ъ-Черноземье», первые два аукциона могут стать самыми дорогими для застройщиков в рамках механизма КРТ.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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