СКР расследует уголовное дело по факту уклонения Юговского молкомбината от уплаты налогов

СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело по факту сокрытия денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов в отношении неустановленных сотрудников ООО «Юговской комбинат молочных продуктов». Это стало известно в ходе судебного заседания, на котором представители компании оспаривают решение УФНС о доначислении налогов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт ЮКМП Фото: сайт ЮКМП

Как ранее сообщал Business Class, предметом спора между компанией и УФНС стал размер налога на добавленную стоимость за продукцию комбината, реализованную в 2020 году. На предприятии считают, что их продукция соответствует техническим условиям и нормам пищевой безопасности и, соответственно, подпадает под пониженную ставку в 10%. УФНС настаивает на том, что размер налога должен быть 20%. Общий объем предъявляемых УФНС претензий составляет 110 млн руб.

Юговской комбинат молочных продуктов основан в 2004 году. Единственный владелец комбината — предприниматель Сергей Поздеев. Возглавляет компанию Сергей Хазов. На сегодняшний день ЮКМП является крупнейшим молокоперерабатывающим предприятием в Пермском крае. По информации на официальном сайте предприятия, филиал в поселке Юг перерабатывает более 1 тыс. тонн молока в сутки. Осенью 2021 года у комбината появился еще один филиал — на месте бывшего пивоваренного завода в Перми.