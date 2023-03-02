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У «Евровидения» отозвали визу

Laibach не выступят на Украине

Словенская группа Laibach отменила свое выступление в Киеве спустя всего несколько дней после начала рекламной кампании. О том, как основатели движения Neue Slowenische Kunst («Новое словенское искусство») сначала собрались на Украину, а потом решили остаться дома, рассказывает Игорь Гаврилов.

Старая любовь Laibach к милитаристским образам и лозунгам сильно проигрывает в изменившемся контексте

Старая любовь Laibach к милитаристским образам и лозунгам сильно проигрывает в изменившемся контексте

Фото: Jure Makovec / AFP

Старая любовь Laibach к милитаристским образам и лозунгам сильно проигрывает в изменившемся контексте

Фото: Jure Makovec / AFP

22 февраля было объявлено, что словенская группа Laibach посетит с концертом Киев. Концерт должен был пройти 31 марта в Bel Etage Music Hall. Знаменитая индустриальная группа с сильной театральной составляющей собиралась показать в столице Украины программу под названием «Евровидение». В сообщении о своем визите словенцы отметили, что Украина — то место, где сейчас возможно «единственное настоящее видение Европы».

Однако уже 26 февраля организаторы концерта Laibach сообщили, что концерт отменяется. Хватило всего нескольких дней, чтобы украинские меломаны убедили устроителей концерта в том, что «видение Европы» у группы не соответствует сути происходящего на Украине.

После анонса концерта группе припомнили сообщение об отмене концертов в России в сентябре 2022 года. Тогда музыканты ссылались на логистические сложности и пообещали снова сыграть в обеих странах, «когда позволит ситуация». Фанаты обвинили группу в непонимании всей сложности и трагичности «ситуации». А заодно припомнили музыкантам и давние уверения в готовности выступить в Крыму.

«Некоторые из наших заявлений, возможно, не совпадали с вашим ходом мыслей,— обратились Laibach к украинским поклонникам со страниц соцсетей,— но мы не хотели вас оскорбить или принизить важность вашей справедливой борьбы… Геополитические вопросы нельзя решить вооруженным нападением и политическим подстрекательством». В этом же сообщении они писали: «Не стоит заблуждаться, мы любим русскую литературу, музыку и искусство. Мы любим Достоевского, Булгакова, Чайковского, Скрябина, Маяковского, Татлина, Родченко, Эль Лисицкого — и это лишь часть списка — и всегда будем любить». Но продолжали заверением в том, что они «всей душой на стороне Украины и ее народа», помянув библейскую историю Давида и Голиафа.

Признание в любви к русской культуре не самая удачная идея, когда собираешься на Украину с гастролями. Однако вряд ли оно стало решающим аргументом в пользу отмены концерта Laibach. Группа сформулировала свое видение причин конфликта так: «Мы осуждаем агрессивное вторжение России на Украину, но также считаем, что агрессия Путина стала результатом абсолютно неверных дипломатических решений и политических ходов, таких как расширение НАТО после распада Организации Варшавского договора. Они загнали Путина в угол и принудили его к этим безрассудным действиям». Вряд ли стоило ждать, что после таких заявлений украинцы встретят Laibach хлебом-солью на рушнике.

Организатор концерта Владислав Ляшенко заявил, что Laibach не враги Украины и что они сами обратились к нему с предложением организовать концерт в Bel Etage Music Hall: «Из Европы не слышно сирен и взрывов. Надо давать европейцам шанс изменить свои суждения». Однако на следующий день клуб сообщил об отмене концерта, так как значительная часть аудитории высказалась против приезда Laibach и организаторы не хотят вносить лишний раздор в украинское общество.

Весь сорокалетний творческий путь Laibach — остроумная и рискованная игра с милитаристскими символами, препарирование природы тоталитарного искусства и исследование поп-музыки как инструмента для манипуляций массовым сознанием. Группа была создана как сообщество художников, занимающееся радикальными перформансами, потом стала полноценной единицей шоу-бизнеса, организовала собственное виртуальное государство и стала выдавать желающим его паспорта. Кульминацией этой игры в 2015 году стал концерт Laibach в столице Северной Кореи Пхеньяне. Музыкальный коллектив, доводящий до абсурда эстетику тоталитарного искусства, выступил в самой тоталитарной стране. В этой художественной акции в то время просматривалась постмодернистская ирония, ее обсуждение было сродни чтению журнала «Корея» в СССР. Тогдашние российские показы фильма норвежца Мортена Тровика «День независимости», запечатлевшего этот концерт, представляли собой сеанс успокоительной психотерапии: есть же, мол, где-то в мире место, где по-настоящему плохо.

Теперь же есть ощущение, что либо Laibach заигрались в свое «Новое словенское искусство» и им отказал геополитический камертон, либо же сама жизнь блокирует даже очень талантливые игры в тоталитаризм, когда ирония перестает быть уместной.

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