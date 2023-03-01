Дело о ДТП со скорой, в котором погибли томские медики, направлено в суд

Прокуратура Томской области направила в суд уголовное дело о гибели в ДТП водителя скорой помощи и трех медиков. Фигуранту дела по статье о нарушении правил ПДД грозит лишение свободы до 15 лет.

Обвиняемому инкриминируют ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения), ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения), ч. 1 ст. 314.1 УК РФ (уклонение от административного надзора).

По версии следствия, 14 декабря 2022 года обвиняемый, не имея водительских прав, в состоянии алкогольного опьянения угнал с территории карьера по добыче строительного камня самосвал. После чего на трассе Томск – Мариинск не уступил дорогу автомобилю скорой медицинской помощи и столкнулся с ним.

Медики направлялись к пациентке, которую должны были перевезти из Асиновской районной больницы в областной перинатальный центр.

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Лолита Белова