Пермские школы ждут массовой драки с участием адептов «ЧВК «Редан»

В родительских чатах пермских школ распространяются сообщения массовой драке с участием учеников, ассоциирующих себя с ЧВК «Редан», которая может состояться сегодня. «В связи с этим просим сегодня держать на особом контроле местонахождение ваших детей, по возможности организовать совместное времяпрепровождение. При отсутствии такой возможности — находиться с детьми на телефонной связи»,— пишут педагоги.

Ранее в торговых центрах нескольких городов произошли потасовки с участием молодых людей. Сотрудники МВД провели массовые задержания подростков, одетых в вещи с символикой «Редан».