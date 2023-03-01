Администрация Перми формирует силы гражданской обороны

Глава Перми Алексей Демкин подписал постановление о создании в муниципалитете сил гражданской обороны. В их состав будут включены существующие аварийно-спасательные формирования, сотрудники службы спасения Перми, а также внештатные подразделения. Как следует из документа, данные формирования будут финансироваться за счет средств организаций, которые их создают. Основными задачами сил ГО указаны оказание помощи населению, пострадавшему от военных действий или из-за чрезвычайных ситуаций, а также срочное захоронение трупов и участие в аварийно-спасательных работах. Также подразделения гражданской обороны могут заниматься обеззараживанием людей и зданий, эвакуацией материальных и культурных ценностей из зон поражений, а также ликвидацией ЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Демкин

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Алексей Демкин

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Управление силами гражданской обороны города поручено начальнику МКУ «Пермская городская служба спасения», их применение возможно по решению главы Перми. В администрации города пояснили, что «речь идет о выполнении рекомендаций МЧС России по разработке нормативной базы органов местного самоуправления и закреплении правового статуса имеющихся сил и средств гражданской обороны».

Дмитрий Астахов, Пермь