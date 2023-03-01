В Петербурге выставили на аукцион выставили активы обанкротившегося завода имени Калинина

В Санкт-Петербурге выставили на продажу участок Завода им. М. И. Калинина на Уральской улице, 4B. Начальная цена лота — 380,8 млн рублей, пишет «Деловой Петербург».

Завод реализуется как непрофильный актив обанкротившегося предприятия. В контур сделки входит право аренды участка площадью около 1,5 га, два здания, электрораспределительный пункт, внутренние дороги и въезды на территорию. Вместе с участком и зданием покупатель актива также получит обременение в виде двух расположенных на территории бомбоубежищ, которые потребуется содержать в надлежащем виде и выполнять требования закона о гражданской обороне.

Одновременно на торги выставлен другой актив бывшего завода — производственная площадка в Тосненском районе Ленинградской области. Ее продают со стартовой ценой в 397,3 млн рублей. К покупателю предъявляется ключевое требование доступа к гостайне.

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