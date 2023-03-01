Боец ЧВК «Вагнер» из Ивдельского городского округа погиб в ходе спецоперации на Украине

В ходе специальной военной операции (СВО) на Украине погиб 37-летний боец ЧВК «Вагнер» из Ивдельского городоского округа (Свердловская область) Валерий Серик. Об этом сообщили в пресс-службе администрации уральского города. В зоне СВО он находился с октября прошлого года, а погиб 26 января в Луганске.

Валерий Серик родился в пос. Екатерининка. С 2003 по 2005 год проходил службу в воздушно-десантных войсках. В период срочной службы принимал участие в боевых действиях в Чечне. После службы в армии, служил по контракту в уголовно-исполнительной системе.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

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