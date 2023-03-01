Металлоконструкции потянули на шесть лет

Мещанский райсуд Москвы вынес приговор по делу Эраста Матаева — бывшего гендиректора ООО «Муромэнергомаш» (МЭМ) и экс-советника главы Дагестана Рамазана Абдулатипова. Эраст Матаев был признан виновным в особо крупной растрате и мошенничестве. Как установил суд, в 2016 году с ведома управленца компания, занимавшаяся изготовлением металлоконструкций, в том числе опор для ЛЭП, недопоставила строительной фирме ООО «АКстрой» изделия на 30 млн руб. Эти средства, посчитало следствие, были присвоены господином Матаевым и его сообщниками. Сам экс-гендиректор вины не признал и намерен приговор обжаловать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эраст Матаев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Эраст Матаев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

На оглашение приговора Эраст Матаев прибыл своим ходом, поскольку все время, пока продолжались следствие и суд, он находился под домашним арестом.

По версии следствия, с которой согласился суд, в апреле 2017 года Эраст Матаев, будучи гендиректором муромского предприятия «Муромэнергомаш» (Владимирская область), заключил договор поставки со строительной компанией ООО «АКстрой». По контракту МЭМ обязался изготовить и поставить металлические конструкции в общей сложности на 212 млн руб. Однако, получив от покупателя 165 млн руб. за первую партию изделий, компания господина Матаева передала продукцию лишь на 126 млн руб. Разницу почти в 30 млн руб. «АКстрою» так никто и не вернул.

Спустя год в отношении гендиректора МЭМ Матаева было возбуждено уголовное дело по фактам «мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности» (ч. 7 ст. 159 УК РФ), а также особо крупного мошенничества (ч. 54 ст. 159 УК РФ) и особо крупной растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Брать гендиректора под стражу не стали, избрав в качестве меры пресечения домашний арест.

Рассмотрение уголовного дела в суде по существу началось в феврале 2021 года. Ни на следствии, ни в суде своей вины Эраст Матаев так не признал, настаивая, что контракт был исполнен полностью и никаких денег никто не присваивал.

Недавно прошли прения сторон. В ходе своего выступления прокурор просил признать подсудимого виновным по всем вменяемым тому статьям УК РФ и приговорить его к 7 годам колонии общего режима. При этом гособвинитель утверждал, что «руководитель компании ООО "Муромэнергомаш" умышленно разработал преступный план мошеннических действий, в соответствии с которым компании "АКстрой" был причинен значительный материальный ущерб». Также прокурор указывал, что это преступление носило корыстный характер и в нем могли участвовать иные лица. Адвокат, напротив, просила подзащитного оправдать, настаивая на его невиновности.

В итоге суд приговорил бывшего гендиректора МЭМ (в 2021 году с этой должности он был уволен) Эраста Матаева к 6 годам колонии. При этом рассмотрение вопроса о возмещении ущерба потерпевшей стороне было переадресовано гражданскому судопроизводству.

После оглашения судебного решения вошедшие в зал конвоиры надели на Эраста Матаева наручники. Адвокат воздержалась от комментариев, а сам осужденный до того, как его увели, успел заявить, что с приговором суда не согласен и будет его обжаловать.

Отметим, что у Эраста Матаева, который, к слову, в 2015 году был советником у тогдашнего главы Дагестана Рамазана Абдулатипова, ранее уже имелись проблемы с законом. 25 июня 2016 года его BMW под управлением личного шофера заехал на пешеходную зону на Арбате в Москве. Увидевшая нарушение правил Евгения Храпова начала снимать происходящее на свой телефон. Заметив это, Эраст Матаев выскочил из машины, вырвал из рук девушки мобильник, разбил его об асфальт, после чего схватил потерпевшую за волосы и несколько раз ударил. В отношении Матаева было возбуждено уголовное дело о побоях и умышленном уничтожении имущества из хулиганских побуждений (ст. 116 и ч. 2 ст. 167 УК РФ). Впрочем, в суде дело было прекращено в связи с примирением сторон, при этом обвиняемый извинился перед потерпевшей.

Алексей Соковнин