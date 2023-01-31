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Коммерсантъ FM
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FT: США полностью запретили передачу технологий Huawei

Администрация Джо Байдена уведомила американские компании, что больше не будет выдавать им лицензии на экспорт технологий, конечным получателем которых является китайская корпорация Huawei. Об этом со ссылкой на собственные источники в администрации президента сообщила Financial Times.

Huawei находится под американскими санкциями с 2019 года, из-за чего компания не могла получить доступ к передовым американским технологиям, например связанным с созданием сетей 5G. А в октябре 2022 года Федеральная комиссия по связи США ввела запрет на ввоз и продажу телекоммуникационного оборудования, произведенного Huawei, ZTE и еще несколькими китайскими компаниями, сочтя, что они представляют угрозу для национальной безопасности США.

Несмотря на пребывание в черном списке, Huawei до сих пор могла получать от американских компаний оборудование, которое построено на базе более старых технологий. Теперь же речь идет о полном запрете на поставки.

Правда, как отмечают эксперты, опрошенные изданием, когда именно это решение администрации скажется на деятельности Huawei, неизвестно. Ведь ранее выданные лицензии на экспорт продолжат действовать, а их сроки не разглашаются.

Ранее Huawei сообщила, что компании в 2022 году удалось выйти из «кризисного режима» работы, вызванного введением санкций США. Выручка компании Huawei по итогам года составила 636,9 млрд юаней ($91,5 млрд). Практически столько же компания заработала и в 2021 году.

Кирилл Сарханянц

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