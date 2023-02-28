Мэрия Воронежа не нашла покупателей на недвижимость стоимостью около 50 млн рублей

В прошлом году властям Воронежа не удалось реализовать имущество оценочной стоимостью около 50 млн руб. В план приватизации на 2023 год мэрия облцентра включила 33 объекта недвижимости, за которые надеется выручить порядка 80 млн руб. Трудности при реализации программ приватизации муниципального имущества в 2022 и 2023 годах обсуждались 28 февраля на заседании постоянной комиссии по бюджету гордумы.

С докладом перед депутатами выступила и.о. руководителя управления имущественных и земельных отношений мэрии Карина Галоян. По ее словам, за прошлый год планировалось получить от реализации городского имущества порядка 80 млн руб. Но в результате в бюджет поступило только 27,6 млн руб. Госпожа Галоян объяснила это снижением покупательской активности, так как на продажу выставили низколиквидные объекты. Торги по некоторым объектам не состоялись из-за отсутствия заявок, уточнила чиновник.

В прогнозный план приватизации муниципального имущества на текущий год включены 33 объекта недвижимости. Среди них - объекты электроснабжения и здание трансформаторной подстанции. Планируется за них выручить около 80 млн руб. Пока реализованы на торгах четыре нежилых помещения.

Председатель Контроль-счетной палаты города Елена Литвинчук, комментируя доклад, обратила внимание на спорную оценку муниципального имущества. Она сообщила, что рыночная стоимость была перед торгами указана одна, а продавали объекты на 50-70% дешевле. «Программа приватизации сформирована необъективно,– согласился председатель комиссии по бюджету Андрей Соболев. – Мы утверждаем 80 млн руб., хотя заранее понимаем, что такая сумма от реализации муниципальных объектов получена не будет».

Депутаты признали реализацию программы приватизации муниципального имущества за 2022 год неудовлетворительной. До конца марта в гордуме ждут от мэрии предоставления предварительного заключения оценщиков по стоимости объектов, которые планируют продать в нынешнем году.

Андрей Цветков