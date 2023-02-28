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Коммерсантъ FM
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В России заблокировали фотобанк Shutterstock

Доступ к фотобанку Shutterstock в России заблокирован, обратил внимание sostav.ru. Эксклюзивный представитель фотобанков в России и СНГ — агентство Fotodom — пояснил изданию, что Роскомнадзор ограничил доступ к сервису из-за «размещения материала, не удовлетворяющего существующим требованиям».

Как дополнили в Fotodom, материалы, из-за которых был заблокирован Shutterstock, уже удалили и отправили на рассмотрение в Роскомнадзор. Там ожидают, что сервис снова будет доступен через три дня.

Shutterstock — один из крупнейших в мире фотобанков. Он работает по модели подписки — пользователи сайта по абонементу получают доступ к определенному числу единиц контента. Сервис выплачивает процент от продаж авторам контента.

Олеся Павленко

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