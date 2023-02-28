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Коммерсантъ FM
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Глава ВТБ предложил запустить детские депозиты

Глава ВТБ Андрей Костин предложил расширить линейку банковских депозитов за счет их запуска для конкретных групп населения. По его словам, множество россиян не имеют сбережений, в том числе молодые семьи с детьми, которые нуждаются в поддержке. В связи с этим он предложил рассмотреть запуск софинансируемых государством «детских депозитов».

«При рождении ребенка государство могло бы вносить определенную сумму на открытый на имя ребёнка депозит и в дальнейшем пополнять его на ту же сумму, что и родители»,— заявил Андрей Костин в рамках финансового форума РССП (цитата по «Интерфакс»).

Эти средства, добавил глава ВТБ, можно будет использовать на связанные с детьми расходы — образование или медицинские услуги. Срок вклада может назначаться индивидуально, например до наступления совершеннолетия ребенка. В качестве примера Андрей Костин указал на действующие «детские депозиты» в Сингапуре, где они назначаются дополнительно к аналогу материнского капитала.

Кроме того, «детские депозиты» можно финансировать за счет субсидирования повышенной процентной ставки или предоставления налоговых льгот, включая снятие налога с процентов по депозиту или введение налоговых вычетов на средства, внесенные на вклад родителями. Также Андрей Костин предложил применить 100-процентное страховое покрытие суммы депозита.

«По нашей оценке, такая мера не только эффективно способствовала бы решению демографических задач в нашей стране, но также стала бы дополнительным источником длинных денег в экономике»,— подчеркнул Андрей Костин.

Директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков прокомментировал предложение Андрея Костина. По его словам, для начала необходимо запустить софинансирование в рамках долгосрочных сбережений. После этого можно рассматривать новые механизмы, включая «детские депозиты», добавил он. Господин Чебесков подчеркнул, что все будет зависеть от источников финансирования.

Лусине Баласян

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