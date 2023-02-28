Подрядчик привязал иск к земле

Управление ФАС России по Челябинской области приостановило процедуру торгов на капитальный ремонт гидротехнических сооружений (ГТС) Нижнеуфалейского водохранилища с начальной ценой 124 млн руб. Администрации Верхнего Уфалея запрещено подписывать контракт с победителем — ООО «Астра-групп» до рассмотрения жалобы проигравшего участника. Компания «Строительные технологии» из Тюменской области, предложившая наименьшую цену, считает себя победителем и настаивает на отмене итогов конкурса. Заказчик посчитал, что этот участник не имеет достаточного опыта для капремонта ГТС.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заказчик посчитал, что у тюменской компании недостаточно опыта в ремонте гидротехнических сооружений

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Заказчик посчитал, что у тюменской компании недостаточно опыта в ремонте гидротехнических сооружений

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Челябинской области региональное управление Федеральной антимонопольной службы запретило администрации Верхнего Уфалея подписывать контракт стоимостью 123,1 млн руб. с победителем аукциона на капитальный ремонт гидротехнических сооружений Нижнеуфалейского водохранилища. Уведомление о приостановке процедуры торгов опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок.

Конкурс приостановили из-за жалобы, поступившей от одного из участников — ООО «Строительные технологии» (Тюменская область), не согласившегося с его результатами. Торги на капитальный ремонт ГТС водохранилища, расположенного на реке Уфалейка в поселке Нижний Уфалей, объявили 9 февраля. Начальная цена контракта — 124,38 млн руб. Заказчиком выступало муниципальное казенное учреждение «Специализированное управление городского хозяйства Верхнеуфалейского городского округа». В аукционе участвовали три организации, но при рассмотрении вторых частей заявок две с ценовыми предложениями 117,5 млн и 118,1 млн руб. отклонили, как не соответствующие требованиям конкурсной документации. Победителем признали ООО «Астра-групп» (Первоуральск, Свердловская область), хотя и предложившее наибольшую цену — 123,1 млн руб., но соответствующее всем требованиям. Эта же организация подготовила проектно-сметную документацию.

В копании «Строительные технологии» считают, что стали победителями торгов по результатам аукционных торгов, но заказчик необоснованно отклонил их заявку.

Участники должны были подтвердить опыт работы на объектах капитального строительства. Компания предоставила контракт на ремонт участков магистрального трубопровода тепловодоснабжения в поселке Уренгой. Но верхнеуфалейский заказчик посчитал это ремонтом линейного объекта, а не капстроительства. «Строительные технологии» настаивают, что магистральный трубопровод — это капитальный объект. «Общим критерием отнесения объектов к капитальным является неразрывная связь с землей и невозможность перемещения без нанесения несоразмерного ущерба его назначению»,— говорится в жалобе. Компания просит отменить итоги аукциона и признать себя победителем.

Заседание комиссии Челябинского УФАС по рассмотрению дела назначено на 1 марта.

В администрации Верхнего Уфалея на запрос по поводу приостановки торгов на момент подготовки материала не ответили. В компании «Астра-групп» запрос также оставили без ответа, телефоны, указанные в открытых источниках, принадлежат другим организациям.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Астра-групп» было зарегистрировано в 2011 году в Первоуральске. Основной вид деятельности — «строительство жилых и нежилых зданий». Компания в равных долях принадлежит Федору Задорнову и Денису Терентьеву. В 2022 году организация заключила 16 госконтрактов на общую сумму более 865 млн руб., большинство связаны с работами на ГТС в Свердловской, Челябинской, Оренбургской и Магаданской областях. Выручка компании в 2021 году составила 111,6 млн руб., чистая прибыль — 310 тыс.

ООО «Строительные технологии», зарегистрированное в Тюменском районе Тюменской области, работает с 2007 года. Владельцем и руководителем компании является Андрей Пастернак. В 2022 году компания заключила три контракта на 103,6 млн руб. на капремонт тепловых сетей в населенных пунктах Ямало-Ненецкого автономного округа. По итогам 2021 года выручка ООО составила 139,6 млн руб., чистая прибыль — 59,5 млн.

Средства на капремонт ГТС Нижнеуфалейского водохранилища выделили из федерального, регионального и муниципального бюджетов для обеспечения безопасной эксплуатации сооружений и снижения риска возникновения аварийных ситуаций. Согласно техническому заданию, будущему подрядчику необходимо отремонтировать крепления верхового откоса плотины, железобетонные конструкции и перильное ограждение водосброса, крепления отводящего канала водосброса, а также гидромеханическое оборудование и подъемные механизмы ГТС. Работа, по возможности, должна выполняться без вывода сооружений из эксплуатации. При этом проект предусматривает понижение уровня воды в водохранилище в первый год работы. Капитальный ремонт ГТС должен завершиться до 1 ноября 2024 года.

Юлия Гарипова