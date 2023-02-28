Унция на метр квадратный

АО «НАЗ» намерен развивать свою промплощадку площадью 3 га в центральной части Новосибирска, построив там жилье. Переговоры с альтернативными застройщиками аффинажный завод не ведет, рассчитывая на собственные силы. По данным предприятия, проект планируется реализовать после переноса завода на новую территорию. Среди причин переезда в НАЗе называют необходимость модернизации производства, которая невозможна в здании-памятнике архитектуры, где сейчас расположен завод. Эксперты называют решение НАЗа самостоятельно развивать участок экономически оправданным, построенное на нем жилье, по их мнению, может войти по расположению в число самых престижных в городе.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Развивать старую промплощадку НАЗ планирует после переноса завода на новую территорию

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Развивать старую промплощадку НАЗ планирует после переноса завода на новую территорию

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Новосибирский аффинажный завод рассказал о планах развития территории предприятия после переноса производства на новую площадку. Как уточнили „Ъ-Сибирь“ в компании, НАЗ решает вопрос переезда из центральной части города уже около двух лет и принял решение не продавать свою площадку, а развивать ее самостоятельно. «Ранее мы обращались в мэрию и администрацию области по поводу возможности обмена земельных участков, также выходили с предложением софинансирования, чтобы муниципалитет снова стал частью АО „НАЗ“. На сегодняшний день о продаже участка речь не идет. В предложении о перезонировании мы указали, что, если оно будет одобрено, мы собираемся сами заниматься жилищным строительством на этой территории. Почему бы и нет? Если у тебя есть актив, почему его не использовать?» — рассказала „Ъ-Сибирь“ член совета директоров АО «НАЗ» Юлия Винокурова. Она добавила, что переговоры с застройщиками НАЗ не ведет.

На прошлой неделе комиссия по вопросам внесения изменений в генплан Новосибирска начала рассмотрение предложения Новосибирского аффинажного завода (НАЗ) о перезонировании принадлежащего предприятию участка площадью 32,4 тыс. кв. м в Октябрьском районе под жилищное строительство. Обсуждение отложили для более детальной проработки.

АО «Новосибирский аффинажный завод» — одно из 11 российских предприятий, имеющих лицензию на аффинаж драгметаллов. Переработка золота в 2022 году, по информации компании, составила 12,5 т (–37,5% к 2021 году), серебра — 6 т (–80,6%). Выручка НАЗа, по данным «СПАРК-Интерфакс», в 2021 году составила 8,3 млрд руб., чистая прибыль — 100,9 млн руб. Данные за 2022 год еще не приводятся. Единственным собственником НАЗа с ноября 2019 года является предпринимательница Лилия Пономарева. По данным сайта НАЗа, основанный в Москве в 1926 году завод был эвакуирован в Новосибирск с началом Великой Отечественной войны в 1941 году. Его основной корпус сейчас расположен в здании бывшего сельскохозяйственного техникума 1927 года постройки. Оно является памятником архитектуры.

Юлия Винокурова уточнила „Ъ-Сибирь“, что планы по переезду завода связаны с потребностями в модернизации и расширении возможностей по переработке сырья. «У нас достаточно экологически чистое предприятие, но чтобы окончательно снять этот вопрос и можно было бы развиваться — заниматься не только аффинажем, а идти по дополнительным направлениям, связанными с извлечением драгоценных металлов из разных сырьевых источников, конечно, нужна промышленная площадка, которая бы находилась за чертой города. Есть масса промышленных полупродуктов, которые мы могли бы делать, но наша санитарная зона не позволяет этого»,— пояснила она. Отдельная сложность связана с тем, что основной корпус НАЗа в Новосибирске является памятником архитектуры, что не позволяет проводить в нем модернизацию. Завод рассматривает возможность создать в нем деловой центр.

Возможный объем затрат на переезд и варианты новой локации в НАЗе пока не называют. Сама процедура перезонирования, по словам представителя завода, может занять от двух с половиной лет и будет включать в том числе публичные слушания.

По мнению независимого аналитика рынка недвижимости Сергея Николаева, участок НАЗа, который находится в шаговой доступности от нового делового центра Новосибирска, в случае перезонирования войдет в число самых престижных мест для строительства жилья в городе. Квадратный метр, в зависимости от выбранного формата, в этом месте может стоить от 120 до 170 тыс. руб. При этом эксперт полагает, что самостоятельное освоение участка выгоднее его продажи. «Земля — это в среднем только 10% от цены продажи готового жилья. Если у НАЗа есть финансовая возможность строить не торопясь, то, конечно, выгоднее построить самим. Земля и недвижимость растут в цене быстрее инфляции»,— отметил господин Николаев. При этом он сообщил, что часть земли, вероятно, уйдет на строительство социальных объектов, а также, возможно, потребуется рекультивация почвы, находившейся под промпредприятием.

Управляющему парт­неру DSO Consulting Сергею Дьячкову планы НАЗа напомнили другой переезд промпредприятия из центральной части Новосибирска — несколько лет назад такое решение принял для себя входивший в холдинг «Солнечные продукты» Новосибирский жировой комбинат. На месте завода его бывшие собственники начали строительство квартала «Огни Сибири». «Единственное, что вызывает большие сомнения, — это нынешнее состояние экономики и рынка строительства жилья. С другой стороны, рядом с площадкой НАЗа есть метро, это субцентр города, поэтому проблем со сбытом может и не возникнуть»,— считает господин Дьячков.

Дарья Решетникова