ЦБ ожидает, что в марте банки ужесточат стандарты выдачи кредитов

Директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова заявила, что регулятор ожидает ужесточения стандартов выдачи кредитов банками в феврале и марте. По ее словам, им придется пойти на такие меры, чтобы вписаться в ограничения на выдачу кредитов и займов заемщикам с высоким показателем долговой нагрузки (ПНД) на длительные сроки.

Госпожа Данилова напомнила, что ранее банки ослабили стандарты кредитования, из-за чего доля кредитов с ПНД 80% в четвертом квартале 2022 года выросла до рекордного уровня в 36%. После этого в ЦБ ввели лимиты для охлаждения рынка потребительского кредитования, они начали действовать в январе. По ее словам, в январе 2023 года в крупных банках доля кредитов с ПДН 80% не превышала лимит в 25%.

«Однако мы ожидаем, что в феврале и марте банкам придется дополнительно ужесточить свои стандарты, чтобы вписаться в ограничения. Некоторые банки уже выстроили свой кредитный процесс так, чтобы соблюдать их на ежедневной основе. На второй квартал мы установили те же значения лимитов, что и на первый. Они представляются достаточно консервативными»,— пояснила Елизавета Данилова в интервью «Национальному банковскому журналу».

«Ъ» писал, что в январе российские банки сократили объемы кредитования граждан. За месяц было выдано 0,8 трлн руб. против 1,4 трлн руб. в декабре и 909,4 млрд руб. в январе 2022 года.

Подробнее — в материале «Ъ» «Кредитование зарегулировалось».

Олеся Павленко