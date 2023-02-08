Кредитование зарегулировалось

Российские банки в январе снизили объемы кредитования граждан. По подсчетам Frank RG, выдано 0,8 трлн руб. против 1,4 трлн руб. в декабре и 909,4 млрд руб. в январе 2022 года. Рынок еще полностью не восстановился, кроме того, январь — первый месяц, когда для банков стали действовать введенные ЦБ новые макропруденциальные лимиты, ограничивающие выдачу ссуд по сроку и уровню долговой нагрузки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Российские банки за январь 2023 года выдали 845 млрд руб. кредитов физлицам, следует из предварительных данных аналитической компании Frank RG (не учитывается рынок кредитных карт). Этот объем на 38,6% меньше декабрьского (1,4 трлн руб.) и на 7,1% ниже объема прошлогоднего января (909,4 млрд руб.).

По отношению к декабрю объем выданных кредитов сократился во всех сегментах, за исключением авторынка, где был зафиксирован рост на символические 1,5% (до 74,1 млрд руб.), однако в годовом выражении объем сократился на 6%.

Наиболее серьезное падение показал рынок ипотеки, который сократился на 59,5% по отношению к декабрю и на 13,5% в годовом выражении, до 284,3 млрд руб. кредитов, объем выдач кредитов наличными упал на 18,27% и 3,2% соответственно (до 452,7 млрд руб.), POS-кредитов в торговых точках — на 28,1% и 1,6% соответственно (до 33,7 млрд руб.).

В количественном выражении в сравнении с прошлогодним январем объем кредитов вырос в сегменте кредитов наличными и POS-кредитов (на 28%, до 2,2 млн, и на 71%, до 1,3 млн, соответственно). В сегменте автокредитования объем сократился почти на 5% (но вырос по отношению к декабрю на 8,1%), до 59,9 тыс., в ипотеке в количественном выражении объем выдач упал на 14,2%, до 81,3 тыс. Средний чек по кредитам в сегменте наличных составил в январе 206,8 тыс. руб., в автокредитах — 1,2 млн руб., в POS — 25,3 тыс., в ипотеке — 3,5 млн руб.

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В сегменте кэш-кредитов, по мнению Frank RG, «снижение количества выдаваемых кредитов может объясняться прошедшими праздниками и большими тратами в декабре». В сегменте автокредитования выдачам способствовали «перезапущенная в январе льготная программа и появление на рынке новых брендов».

У падения рынка ипотеки в январе есть две причины, отмечает главный эксперт аналитической компании «Русипотека» Сергей Гордейко. Во-первых, в декабре был реализован ажиотажный спрос на льготные программы, всплеск спроса был, даже несмотря на объявленное их продление. Во-вторых, такому результату способствует и борьба ЦБ с субсидируемой ипотекой по низким (менее 1%) ставкам от застройщиков. Январь характеризуется стабильной рыночной ставкой, но рынок перестраивается после изменения околонулевых ставок. «Ажиотажный спрос декабря выжал рынок по максимуму. Перегрев был настолько велик, что падение в январе достаточно болезненное для самосознания ипотечного рынка. Ипотечный рынок не любит неравномерных перепадов»,— отмечает господин Гордейко. На этом фоне в январе спрос на ипотеку уже поступает со стороны заемщиков с худшей кредитоспособностью, говорит он.

Эльвира Набиуллина, глава Банка России, 8 ноября 2022 года: «Банковская система, несмотря на то что именно на нее пришелся первый и самый мощный удар санкций, хорошо выдержала шоки этого года и сохраняет потенциал для кредитования и запас прочности».

Однако в настоящее время банки и застройщики модифицируют программы, чтобы подстроиться под формальные требования ЦБ. Заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин отмечает, что потенциал дальнейшего роста рынка сохраняется. Однако в агентстве ожидают замедление динамики ипотеки на фоне роста ставок как по рыночным, так и по госпрограммам, а также ужесточения регулирования в данном сегменте, в частности в отношении ипотеки от застройщиков.

Необходимо отметить, что январь стал первым месяцем, когда для банков вступило в действие новое регулирование ЦБ в части макропруденциальных лимитов (они позволяют ограничивать выдачу кредитов, в частности, для пятилетних потребкредитов и кредитов с высоким показателем долговой нагрузки). ЦБ вводил новое регулирование с целью сдержать рост кредитования. В части неипотечных потребительских кредитов сейчас у банков могут быть некоторые сложности с тем, как вписаться в это регулирование (см. “Ъ” от 21 сентября 2022 года), отмечает один из собеседников “Ъ”. Рынок пока еще учится жить в таких условиях. По его оценке, выдачи пострадают от нового регулирования, но масштаб пока не ясен.

Ольга Шерункова