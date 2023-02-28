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Лучшие фото за февраль

Яркие кадры месяца

Послание президента Федеральному собранию, празднование Масленицы и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

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Волгоград. Монумент «Родина-мать зовет» подсвечен в честь 80-летия победы в Сталинградской битве

Волгоград. Монумент «Родина-мать зовет» подсвечен в честь 80-летия победы в Сталинградской битве

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Волгоград. Президент России Владимир Путин на праздничном концерте, приуроченном к 80-летию победы в Сталинградской битве

Волгоград. Президент России Владимир Путин на праздничном концерте, приуроченном к 80-летию победы в Сталинградской битве

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Москва. Глава МИД Сергей Лавров (слева) и зампредседателя комитета Совета федерации по международным делам Андрей Климов на заседании комиссии генсовета «Единой России» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников

Москва. Глава МИД Сергей Лавров (слева) и зампредседателя комитета Совета федерации по международным делам Андрей Климов на заседании комиссии генсовета «Единой России» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Москва. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на многосторонней встрече по безопасности, посвященной афганской проблематике

Москва. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на многосторонней встрече по безопасности, посвященной афганской проблематике

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Москва. Слева направо: первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, спикер Вячеслав Володин, замглавы комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Владимир Шаманов и первый вице-спикер Иван Мельников на пленарном заседании нижней палаты парламента

Москва. Слева направо: первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, спикер Вячеслав Володин, замглавы комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Владимир Шаманов и первый вице-спикер Иван Мельников на пленарном заседании нижней палаты парламента

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Москва. Министр просвещения России Сергей Кравцов на пресс-конференции, посвященной реализации нацпроекта «Образование»

Москва. Министр просвещения России Сергей Кравцов на пресс-конференции, посвященной реализации нацпроекта «Образование»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Москва. Оглашение ежегодного послания президента России Владимира Путина к Федеральному собранию в Гостином дворе

Москва. Оглашение ежегодного послания президента России Владимира Путина к Федеральному собранию в Гостином дворе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Москва. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников открывает штаб по сбору гуманитарной помощи жителям новых регионов России

Москва. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников открывает штаб по сбору гуманитарной помощи жителям новых регионов России

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Москва. Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко и глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин перед посланием президента Федеральному собранию

Москва. Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко и глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин перед посланием президента Федеральному собранию

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Москва. Министр финансов России Антон Силуанов после оглашения послания президента

Москва. Министр финансов России Антон Силуанов после оглашения послания президента

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Москва. Сторонники КПРФ на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в День защитника Отечества

Москва. Сторонники КПРФ на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в День защитника Отечества

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Москва. Участник ежегодного форума «Технологии большого города» на фоне интерактивной карты Москвы

Москва. Участник ежегодного форума «Технологии большого города» на фоне интерактивной карты Москвы

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Москва. Инсталляция на площади Революции у Музея Отечественной войны 1812 года

Москва. Инсталляция на площади Революции у Музея Отечественной войны 1812 года

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Донецк. Сотрудник Совместного центра контроля и координации стоит в воронке, образовавшейся в результате попадания снаряда

Донецк. Сотрудник Совместного центра контроля и координации стоит в воронке, образовавшейся в результате попадания снаряда

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Донецк. Российские самолеты СУ-25

Донецк. Российские самолеты СУ-25

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Варшава, Польша. Президент США Джо Байден после выступления с обращением к польскому народу возле Королевского замка

Варшава, Польша. Президент США Джо Байден после выступления с обращением к польскому народу возле Королевского замка

Фото: Коммерсантъ / Алекс Панциков  /  купить фото

Мюнхен, Германия. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок с участниками Мюнхенской конференции по безопасности

Мюнхен, Германия. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок с участниками Мюнхенской конференции по безопасности

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Москва. Спектакль «Озеро» в исполнении танцевальной труппы «Балет Москва» на сцене театра «Новая Опера»

Москва. Спектакль «Озеро» в исполнении танцевальной труппы «Балет Москва» на сцене театра «Новая Опера»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Калужская область. Посетители парка Никола-Ленивец наблюдают за сожжением арт-объекта на праздновании Масленицы

Калужская область. Посетители парка Никола-Ленивец наблюдают за сожжением арт-объекта на праздновании Масленицы

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Санкт-Петербург. Женщины в кокошниках на праздновании Масленицы

Санкт-Петербург. Женщины в кокошниках на праздновании Масленицы

Фото: Коммерсантъ / Александр Петросян  /  купить фото

Москва. Кулачный бой на праздновании Масленицы в центре русской культуры «Кремль в Измайлово»

Москва. Кулачный бой на праздновании Масленицы в центре русской культуры «Кремль в Измайлово»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Ленинградская область. Марафон «Гонка героев» на военном полигоне Песочненский во Всеволожском районе

Ленинградская область. Марафон «Гонка героев» на военном полигоне Песочненский во Всеволожском районе

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Химки, Московская область. Массовая гонка «Лыжня России»

Химки, Московская область. Массовая гонка «Лыжня России»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Москва. Молодожены на церемонии регистрации брака в День всех влюбленных на катке ВДНХ

Москва. Молодожены на церемонии регистрации брака в День всех влюбленных на катке ВДНХ

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Санкт-Петербург. Университетская набережная

Санкт-Петербург. Университетская набережная

Фото: Коммерсантъ / Александр Петросян  /  купить фото

Санкт-Петербург. Мужчина во время пресс-тура по выставочным и служебным пространствам Эрмитажа

Санкт-Петербург. Мужчина во время пресс-тура по выставочным и служебным пространствам Эрмитажа

Фото: Коммерсантъ / Татьяна Горд  /  купить фото

Москва. Игрок команды «Старая школа» Джален Рейнольдс (слева) с сыном на «Матче всех звезд» Единой лиги ВТБ по баскетболу

Москва. Игрок команды «Старая школа» Джален Рейнольдс (слева) с сыном на «Матче всех звезд» Единой лиги ВТБ по баскетболу

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Москва. Вратарь «Локомотива» Илья Лантратов во время матча против «Спартака»

Москва. Вратарь «Локомотива» Илья Лантратов во время матча против «Спартака»

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Красногорск, Московская область. Заезд в рамках чемпионата России по ледовым мотогонкам на стадионе «Зоркий»

Красногорск, Московская область. Заезд в рамках чемпионата России по ледовым мотогонкам на стадионе «Зоркий»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Москва. Матч между командами ЦСКА и «Динамо»

Москва. Матч между командами ЦСКА и «Динамо»

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Москва. Участница чемпионата России по художественной гимнастике Алиса Медведева

Москва. Участница чемпионата России по художественной гимнастике Алиса Медведева

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Санкт-Петербург. Соревнования по зимнему плаванию на Гребном канале Крестовского острова

Санкт-Петербург. Соревнования по зимнему плаванию на Гребном канале Крестовского острова

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Санкт-Петербург. Голуби на фоне Исаакиевского собора

Санкт-Петербург. Голуби на фоне Исаакиевского собора

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

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Волгоград. Монумент «Родина-мать зовет» подсвечен в честь 80-летия победы в Сталинградской битве

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Волгоград. Президент России Владимир Путин на праздничном концерте, приуроченном к 80-летию победы в Сталинградской битве

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Москва. Глава МИД Сергей Лавров (слева) и зампредседателя комитета Совета федерации по международным делам Андрей Климов на заседании комиссии генсовета «Единой России» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Москва. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на многосторонней встрече по безопасности, посвященной афганской проблематике

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Москва. Слева направо: первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, спикер Вячеслав Володин, замглавы комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Владимир Шаманов и первый вице-спикер Иван Мельников на пленарном заседании нижней палаты парламента

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Москва. Министр просвещения России Сергей Кравцов на пресс-конференции, посвященной реализации нацпроекта «Образование»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Москва. Оглашение ежегодного послания президента России Владимира Путина к Федеральному собранию в Гостином дворе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Москва. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников открывает штаб по сбору гуманитарной помощи жителям новых регионов России

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Москва. Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко и глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин перед посланием президента Федеральному собранию

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Москва. Министр финансов России Антон Силуанов после оглашения послания президента

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Москва. Сторонники КПРФ на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в День защитника Отечества

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Москва. Участник ежегодного форума «Технологии большого города» на фоне интерактивной карты Москвы

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Москва. Инсталляция на площади Революции у Музея Отечественной войны 1812 года

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Донецк. Сотрудник Совместного центра контроля и координации стоит в воронке, образовавшейся в результате попадания снаряда

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Донецк. Российские самолеты СУ-25

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Варшава, Польша. Президент США Джо Байден после выступления с обращением к польскому народу возле Королевского замка

Фото: Коммерсантъ / Алекс Панциков  /  купить фото

Мюнхен, Германия. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок с участниками Мюнхенской конференции по безопасности

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Москва. Спектакль «Озеро» в исполнении танцевальной труппы «Балет Москва» на сцене театра «Новая Опера»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Калужская область. Посетители парка Никола-Ленивец наблюдают за сожжением арт-объекта на праздновании Масленицы

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Санкт-Петербург. Женщины в кокошниках на праздновании Масленицы

Фото: Коммерсантъ / Александр Петросян  /  купить фото

Москва. Кулачный бой на праздновании Масленицы в центре русской культуры «Кремль в Измайлово»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Ленинградская область. Марафон «Гонка героев» на военном полигоне Песочненский во Всеволожском районе

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Химки, Московская область. Массовая гонка «Лыжня России»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Москва. Молодожены на церемонии регистрации брака в День всех влюбленных на катке ВДНХ

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Санкт-Петербург. Университетская набережная

Фото: Коммерсантъ / Александр Петросян  /  купить фото

Санкт-Петербург. Мужчина во время пресс-тура по выставочным и служебным пространствам Эрмитажа

Фото: Коммерсантъ / Татьяна Горд  /  купить фото

Москва. Игрок команды «Старая школа» Джален Рейнольдс (слева) с сыном на «Матче всех звезд» Единой лиги ВТБ по баскетболу

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Москва. Вратарь «Локомотива» Илья Лантратов во время матча против «Спартака»

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Красногорск, Московская область. Заезд в рамках чемпионата России по ледовым мотогонкам на стадионе «Зоркий»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Москва. Матч между командами ЦСКА и «Динамо»

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Москва. Участница чемпионата России по художественной гимнастике Алиса Медведева

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Санкт-Петербург. Соревнования по зимнему плаванию на Гребном канале Крестовского острова

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Санкт-Петербург. Голуби на фоне Исаакиевского собора

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

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