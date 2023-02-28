Лучшие фото за февраль

Москва. Слева направо: первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, спикер Вячеслав Володин, замглавы комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Владимир Шаманов и первый вице-спикер Иван Мельников на пленарном заседании нижней палаты парламента

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