Лучшие фото за февраль

Москва. Глава МИД Сергей Лавров (слева) и зампредседателя комитета Совета федерации по международным делам Андрей Климов на заседании комиссии генсовета «Единой России» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников
Москва. Слева направо: первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, спикер Вячеслав Володин, замглавы комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Владимир Шаманов и первый вице-спикер Иван Мельников на пленарном заседании нижней палаты парламента