Компания семьи экс-губернатора Кубани может купить курорт «Архыз» за 17 млрд рублей

Компания «Горные вершины», связанная с семьей Александра Ткачева, подала заявку на покупку курорта «Архыз», предложив 17 млрд руб. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на источник. Сообщается, что это минимальная оценка, на которую рассчитывали власти.

Второй претендент – АО «Партнерс Групп» - предложил аналогичную сумму. Из-за идентичных предложений организаторы торгов планируют провести в Минэкономразвития два переторжка. Они пройдут в последние дни февраля. В обоих случаях стоимость «шага» составляет 200 млн руб. Итоги подведут 1 марта, а опубликуют их — не позднее 2 марта.

Победитель должен будет сначала оплатить четверть акций, а остальное – при выполнении инвестиционных обязательств – в 2030-2037 годах. Победитель должен будет построить 30 км горнолыжных трасс, расположенных на площади минимум 115 га, 100 га из которых нужно оборудовать системами искусственного снегообразования. Также компания должна будет создать единую зону катания с канатными дорогами для подъема на все текущие и новые горнолыжные трассы и увеличить суммарный номерной фонд гостиниц на курорте с 2 тыс. до 8 тыс. мест, создав новые объекты размещения на уровне 3-5 звезд. Для реализации проекта потребуется около 80 млрд руб. В ФАС отметили, что сейчас в ведомстве находится ходатайство компании «Горные вершины» о получении предварительного согласия на покупку курорта.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Горные вершины» была зарегистрирована 15 декабря 2022 года. Ее основным видом деятельности указаны холдинговые компании. Владельцем и гендиректором компании является предприниматель Андрей Скок. Его называют управляющим активами семьи Ткачева.

«Партнерс Групп» зарегистрирована в Москве. Ее гендиректором является Вячеслав Колганов.

Курорт «Архыз» находится в Карачаево-Черкессии и занимает площадь в 20 тыс. га. Его строили с 2010 по 2013 годы включительно. В «Кавказ.РФ» оценивали общий объем инвестиций государства в проект в 23 млрд руб.

Осенью 2022 года глава «Кавказ.РФ» Хасан Тимижев отмечал, что на курорт претендует другая компания, принадлежащая семье экс-главы Кубани. Но ходатайство в ФАС подали «Горные вершины». Осенью 2022 года глава госкорпорации отмечал, что на курорт претендуют АФК «Система» и группа «Синара». В сентябре специально для участия в этом конкурсе они создали на паритетных началах компанию «А-инвест».

Татьяна Ручкина

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