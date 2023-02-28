Зима на прощанье

Вид на разрушенный в результате взрыва бытового газа жилой дом в Новосибирске. 9 февраля произошел взрыв газа, в результате которого обрушились два подъезда пятиэтажного жилого дома. Погибли 15 человек.

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов / купить фото