Зима на прощанье

Церемония оглашения ежегодного Послания президента России Владимира Путина к Федеральному Собранию в Гостином дворе. Представитель в Совете Федерации России от законодательного (представительного) органа государственной власти Новосибирской области Александр Карелин (слева) перед началом церемонии.
Торжественный вечер-концерт, посвященный 30-летию возрождения Коммунистической партии, в Колонном зале Дома Союзов. Справа налево: губернатор Орловской области Андрей Клычков, глава Хакасии Валентин Коновалов и губернатор Ульяновской области Алексей Русских во время мероприятия.
Заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова во время посещения цеха опытного производства Конструкторско-технологического института научного приборостроения СО РАН в новосибирском Академгородке.
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Коммерсантъ / Влад Некрасов
Чемпионат Сибирского и Дальневосточного федеральных округов по спортивной гимнастике на базе Центра подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного.
Чемпионат России по волейболу. Суперлига. 21-й тур. Матч между командами "Локомотив" (Новосибирск) и "Динамо ЛО" (Сосновый Бор) в региональном волейбольном центре (РВЦ) "Локомотив Арена". Игроки команды "Локомотив" Дмитрий Лызик (в центре) и Омар Крубанов (справа) во время матча.
Всероссийские соревнования памяти спортсменки Полины Петроченко по сноуборду в трех дисциплинах – биг-эйр (ВА), сноуборд-кросс (SBX) и параллельный слалом (PSL) на территории сноуборд-парка "Горский". Участник соревнований во время прохождения трассы.
Национальнальный парк "Красноярские Столбы" в Красноярске во время рассвета.
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Коммерсантъ / Александр Паниотов
Вид на разрушенный в результате взрыва бытового газа жилой дом в Новосибирске. 9 февраля произошел взрыв газа, в результате которого обрушились два подъезда пятиэтажного жилого дома. Погибли 15 человек.