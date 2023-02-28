Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Зима на прощанье

Лучшие кадры февраля

Спотивные мероприятия, чрезвычайные происшествия, культурная и политическая жизнь региона — в фотогалерее «Ъ-Сибирь».

Предыдущая фотография
Рабочие во время выплавки слитков золота на предприятии &quot;Красцветмет&quot; в Красноярске.

Рабочие во время выплавки слитков золота на предприятии "Красцветмет" в Красноярске.

Фото: Коммерсантъ / Александр Манзюк  /  купить фото

Рыбаки ловят рыбу в проруби на Иртыше в Омске.

Рыбаки ловят рыбу в проруби на Иртыше в Омске.

Фото: Коммерсантъ / Алексей Мальгавко

Акция памяти, посвященная 80-летию победы в Сталинградской битве, на мемориальном комплексе &quot;Монумент Славы&quot; в Новосибирске.

Акция памяти, посвященная 80-летию победы в Сталинградской битве, на мемориальном комплексе "Монумент Славы" в Новосибирске.

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Сотрудники МЧС России и Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) во время разбора завалов после взрыва газа в жилом доме на улице Линейная, 39 в Новосибирске.

Сотрудники МЧС России и Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) во время разбора завалов после взрыва газа в жилом доме на улице Линейная, 39 в Новосибирске.

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

В Кузбассе в районе горы Топхан Междуреченского городского округа совершил аварийную посадку вертолет AS350 B3.

В Кузбассе в районе горы Топхан Междуреченского городского округа совершил аварийную посадку вертолет AS350 B3.

Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Статуя Иисуса Христа во время заката, установленная в Красноярске.

Статуя Иисуса Христа во время заката, установленная в Красноярске.

Фото: Коммерсантъ / Александр Паниотов

В Красноярске в кластере «Сопка» состоялись международные соревнования по фристайлу «Кубок чемпионов». Спортсмен во время соревнований.

В Красноярске в кластере «Сопка» состоялись международные соревнования по фристайлу «Кубок чемпионов». Спортсмен во время соревнований.

Фото: Коммерсантъ / Александр Паниотов

Ледовая арена во дворце спорта &quot;Сибирь-Арена&quot; в Новосибирске. Спортивный комплекс станет домашней ареной хоккейного клуба &quot;Сибирь&quot;.

Ледовая арена во дворце спорта "Сибирь-Арена" в Новосибирске. Спортивный комплекс станет домашней ареной хоккейного клуба "Сибирь".

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ / Влад Некрасов

Спортсмен во время заезда на всероссийских соревнованиях по кроссу на снегоходах и кросс-сноубайках на территории автодрома &quot;Сибирское кольцо&quot; в Новосибирске.

Спортсмен во время заезда на всероссийских соревнованиях по кроссу на снегоходах и кросс-сноубайках на территории автодрома "Сибирское кольцо" в Новосибирске.

Фото: Коммерсантъ / Алексей Танюшин

Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) Александр Куренков на месте взрыва газа в жилом доме в Новосибирске.

Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) Александр Куренков на месте взрыва газа в жилом доме в Новосибирске.

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Церемония оглашения ежегодного Послания президента России Владимира Путина к Федеральному Собранию в Гостином дворе. Представитель в Совете Федерации России от законодательного (представительного) органа государственной власти Новосибирской области Александр Карелин (слева) перед началом церемонии.

Церемония оглашения ежегодного Послания президента России Владимира Путина к Федеральному Собранию в Гостином дворе. Представитель в Совете Федерации России от законодательного (представительного) органа государственной власти Новосибирской области Александр Карелин (слева) перед началом церемонии.

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Торжественный вечер-концерт, посвященный 30-летию возрождения Коммунистической партии, в Колонном зале Дома Союзов. Справа налево: губернатор Орловской области Андрей Клычков, глава Хакасии Валентин Коновалов и губернатор Ульяновской области Алексей Русских во время мероприятия.

Торжественный вечер-концерт, посвященный 30-летию возрождения Коммунистической партии, в Колонном зале Дома Союзов. Справа налево: губернатор Орловской области Андрей Клычков, глава Хакасии Валентин Коновалов и губернатор Ульяновской области Алексей Русских во время мероприятия.

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Бывший губернатор Новосибисркой области, сенатор Владимир Городецкий области во время открытия нового терминала аэропорта Толмачево им. А.И. Покрышкина в Новосибирске

Бывший губернатор Новосибисркой области, сенатор Владимир Городецкий области во время открытия нового терминала аэропорта Толмачево им. А.И. Покрышкина в Новосибирске

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Церемония открытия нового терминала аэропорта Толмачево им. А.И. Покрышкина в день 100-летия российской гражданской авиации. Пассажиры на эскалаторе терминала.

Церемония открытия нового терминала аэропорта Толмачево им. А.И. Покрышкина в день 100-летия российской гражданской авиации. Пассажиры на эскалаторе терминала.

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова во время посещения цеха опытного производства Конструкторско-технологического института научного приборостроения СО РАН в новосибирском Академгородке.

Заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова во время посещения цеха опытного производства Конструкторско-технологического института научного приборостроения СО РАН в новосибирском Академгородке.

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Чемпионат Сибирского и Дальневосточного федеральных округов по спортивной гимнастике на базе Центра подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного.

Чемпионат Сибирского и Дальневосточного федеральных округов по спортивной гимнастике на базе Центра подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного.

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Пожар в складском комплексе в Красноярске.

Пожар в складском комплексе в Красноярске.

Фото: Коммерсантъ / Александр Паниотов

Чемпионат России по волейболу. Суперлига. 21-й тур. Матч между командами &quot;Локомотив&quot; (Новосибирск) и &quot;Динамо ЛО&quot; (Сосновый Бор) в региональном волейбольном центре (РВЦ) &quot;Локомотив Арена&quot;. Игроки команды &quot;Локомотив&quot; Дмитрий Лызик (в центре) и Омар Крубанов (справа) во время матча.

Чемпионат России по волейболу. Суперлига. 21-й тур. Матч между командами "Локомотив" (Новосибирск) и "Динамо ЛО" (Сосновый Бор) в региональном волейбольном центре (РВЦ) "Локомотив Арена". Игроки команды "Локомотив" Дмитрий Лызик (в центре) и Омар Крубанов (справа) во время матча.

Фото: Коммерсантъ / Андрей Бортко  /  купить фото

Всероссийские соревнования памяти спортсменки Полины Петроченко по сноуборду в трех дисциплинах – биг-эйр (ВА), сноуборд-кросс (SBX) и параллельный слалом (PSL) на территории сноуборд-парка &quot;Горский&quot;. Участник соревнований во время прохождения трассы.

Всероссийские соревнования памяти спортсменки Полины Петроченко по сноуборду в трех дисциплинах – биг-эйр (ВА), сноуборд-кросс (SBX) и параллельный слалом (PSL) на территории сноуборд-парка "Горский". Участник соревнований во время прохождения трассы.

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Житель Омска в шапке с символикой хоккейного клуба &quot;Авангард&quot; с кубиком Рубика в руках.

Житель Омска в шапке с символикой хоккейного клуба "Авангард" с кубиком Рубика в руках.

Фото: Коммерсантъ / Алексей Мальгавко  /  купить фото

Готовые слитки золота на предприятии &quot;Красцветмет&quot;.

Готовые слитки золота на предприятии "Красцветмет".

Фото: Коммерсантъ / Александр Манзюк  /  купить фото

Производство шоколадных конфет на шоколадной фабрике &quot;Новосибирская&quot; в Новосибирске.

Производство шоколадных конфет на шоколадной фабрике "Новосибирская" в Новосибирске.

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Жители села Сухобузимское Красноярского края во время Масленичных гуляний.

Жители села Сухобузимское Красноярского края во время Масленичных гуляний.

Фото: Коммерсантъ / Александр Манзюк  /  купить фото

Жители села Сухобузимское Красноярского края во время Масленичных гуляний.

Жители села Сухобузимское Красноярского края во время Масленичных гуляний.

Фото: Коммерсантъ / Александр Манзюк  /  купить фото

Празднование «Широкой Масленицы» в селе Новотырышкино, Алтайский край.

Празднование «Широкой Масленицы» в селе Новотырышкино, Алтайский край.

Фото: Коммерсантъ / Александр Лизратов

Празднование «Широкой Масленицы» в селе Новотырышкино, Алтайский край.

Празднование «Широкой Масленицы» в селе Новотырышкино, Алтайский край.

Фото: Коммерсантъ / Александр Лизратов

Жители села Сухобузимское Красноярского края во время Масленичных гуляний. Взятие снежной крепости.

Жители села Сухобузимское Красноярского края во время Масленичных гуляний. Взятие снежной крепости.

Фото: Коммерсантъ / Александр Паниотов

Заседание по уголовному делу журналистки Марии Пономаренко, обвиняемой в распространении фейков о российской армии, в Ленинском районном суде Барнаула

Заседание по уголовному делу журналистки Марии Пономаренко, обвиняемой в распространении фейков о российской армии, в Ленинском районном суде Барнаула

Фото: Коммерсантъ / Александр Лизратов  /  купить фото

Работа лесозаготовительного предприятия в тайге Томской области. Сотрудники предприятия во время заготовки леса.

Работа лесозаготовительного предприятия в тайге Томской области. Сотрудники предприятия во время заготовки леса.

Фото: Коммерсантъ / Ваня Русский

Акция возложения цветов в Барнауле к Мемориалу Славы в честь 80-ой годовщины разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

Акция возложения цветов в Барнауле к Мемориалу Славы в честь 80-ой годовщины разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

Фото: Коммерсантъ / Андрей Каспришин

Участники акции &quot;Пробуждение&quot; на &quot;Зеленом Острове&quot; в Омске обливаются холодной водой.

Участники акции "Пробуждение" на "Зеленом Острове" в Омске обливаются холодной водой.

Фото: Коммерсантъ / Алексей Мальгавко  /  купить фото

Национальнальный парк &quot;Красноярские Столбы&quot; в Красноярске во время рассвета.

Национальнальный парк "Красноярские Столбы" в Красноярске во время рассвета.

Фото: Коммерсантъ / Александр Паниотов

Вид на разрушенный в результате взрыва бытового газа жилой дом в Новосибирске. 9 февраля произошел взрыв газа, в результате которого обрушились два подъезда пятиэтажного жилого дома. Погибли 15 человек.

Вид на разрушенный в результате взрыва бытового газа жилой дом в Новосибирске. 9 февраля произошел взрыв газа, в результате которого обрушились два подъезда пятиэтажного жилого дома. Погибли 15 человек.

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 33

Рабочие во время выплавки слитков золота на предприятии "Красцветмет" в Красноярске.

Фото: Коммерсантъ / Александр Манзюк  /  купить фото

Рыбаки ловят рыбу в проруби на Иртыше в Омске.

Фото: Коммерсантъ / Алексей Мальгавко

Акция памяти, посвященная 80-летию победы в Сталинградской битве, на мемориальном комплексе "Монумент Славы" в Новосибирске.

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Сотрудники МЧС России и Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) во время разбора завалов после взрыва газа в жилом доме на улице Линейная, 39 в Новосибирске.

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

В Кузбассе в районе горы Топхан Междуреченского городского округа совершил аварийную посадку вертолет AS350 B3.

Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Статуя Иисуса Христа во время заката, установленная в Красноярске.

Фото: Коммерсантъ / Александр Паниотов

В Красноярске в кластере «Сопка» состоялись международные соревнования по фристайлу «Кубок чемпионов». Спортсмен во время соревнований.

Фото: Коммерсантъ / Александр Паниотов

Ледовая арена во дворце спорта "Сибирь-Арена" в Новосибирске. Спортивный комплекс станет домашней ареной хоккейного клуба "Сибирь".

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ / Влад Некрасов

Спортсмен во время заезда на всероссийских соревнованиях по кроссу на снегоходах и кросс-сноубайках на территории автодрома "Сибирское кольцо" в Новосибирске.

Фото: Коммерсантъ / Алексей Танюшин

Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) Александр Куренков на месте взрыва газа в жилом доме в Новосибирске.

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Церемония оглашения ежегодного Послания президента России Владимира Путина к Федеральному Собранию в Гостином дворе. Представитель в Совете Федерации России от законодательного (представительного) органа государственной власти Новосибирской области Александр Карелин (слева) перед началом церемонии.

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Торжественный вечер-концерт, посвященный 30-летию возрождения Коммунистической партии, в Колонном зале Дома Союзов. Справа налево: губернатор Орловской области Андрей Клычков, глава Хакасии Валентин Коновалов и губернатор Ульяновской области Алексей Русских во время мероприятия.

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Бывший губернатор Новосибисркой области, сенатор Владимир Городецкий области во время открытия нового терминала аэропорта Толмачево им. А.И. Покрышкина в Новосибирске

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Церемония открытия нового терминала аэропорта Толмачево им. А.И. Покрышкина в день 100-летия российской гражданской авиации. Пассажиры на эскалаторе терминала.

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова во время посещения цеха опытного производства Конструкторско-технологического института научного приборостроения СО РАН в новосибирском Академгородке.

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Чемпионат Сибирского и Дальневосточного федеральных округов по спортивной гимнастике на базе Центра подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного.

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Пожар в складском комплексе в Красноярске.

Фото: Коммерсантъ / Александр Паниотов

Чемпионат России по волейболу. Суперлига. 21-й тур. Матч между командами "Локомотив" (Новосибирск) и "Динамо ЛО" (Сосновый Бор) в региональном волейбольном центре (РВЦ) "Локомотив Арена". Игроки команды "Локомотив" Дмитрий Лызик (в центре) и Омар Крубанов (справа) во время матча.

Фото: Коммерсантъ / Андрей Бортко  /  купить фото

Всероссийские соревнования памяти спортсменки Полины Петроченко по сноуборду в трех дисциплинах – биг-эйр (ВА), сноуборд-кросс (SBX) и параллельный слалом (PSL) на территории сноуборд-парка "Горский". Участник соревнований во время прохождения трассы.

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Житель Омска в шапке с символикой хоккейного клуба "Авангард" с кубиком Рубика в руках.

Фото: Коммерсантъ / Алексей Мальгавко  /  купить фото

Готовые слитки золота на предприятии "Красцветмет".

Фото: Коммерсантъ / Александр Манзюк  /  купить фото

Производство шоколадных конфет на шоколадной фабрике "Новосибирская" в Новосибирске.

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Жители села Сухобузимское Красноярского края во время Масленичных гуляний.

Фото: Коммерсантъ / Александр Манзюк  /  купить фото

Жители села Сухобузимское Красноярского края во время Масленичных гуляний.

Фото: Коммерсантъ / Александр Манзюк  /  купить фото

Празднование «Широкой Масленицы» в селе Новотырышкино, Алтайский край.

Фото: Коммерсантъ / Александр Лизратов

Празднование «Широкой Масленицы» в селе Новотырышкино, Алтайский край.

Фото: Коммерсантъ / Александр Лизратов

Жители села Сухобузимское Красноярского края во время Масленичных гуляний. Взятие снежной крепости.

Фото: Коммерсантъ / Александр Паниотов

Заседание по уголовному делу журналистки Марии Пономаренко, обвиняемой в распространении фейков о российской армии, в Ленинском районном суде Барнаула

Фото: Коммерсантъ / Александр Лизратов  /  купить фото

Работа лесозаготовительного предприятия в тайге Томской области. Сотрудники предприятия во время заготовки леса.

Фото: Коммерсантъ / Ваня Русский

Акция возложения цветов в Барнауле к Мемориалу Славы в честь 80-ой годовщины разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

Фото: Коммерсантъ / Андрей Каспришин

Участники акции "Пробуждение" на "Зеленом Острове" в Омске обливаются холодной водой.

Фото: Коммерсантъ / Алексей Мальгавко  /  купить фото

Национальнальный парк "Красноярские Столбы" в Красноярске во время рассвета.

Фото: Коммерсантъ / Александр Паниотов

Вид на разрушенный в результате взрыва бытового газа жилой дом в Новосибирске. 9 февраля произошел взрыв газа, в результате которого обрушились два подъезда пятиэтажного жилого дома. Погибли 15 человек.

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...