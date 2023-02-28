В Татарстане могут открыть завод по утилизации опасных отходов

Компания «Роснано» может открыть в Татарстане завод по утилизации опасных отходов с общей суммой инвестиций в 300 млн руб. Об этом заявил директор по развитию предприятия Иван Ожгихин.

«Наибольшая эффективность технологии в утилизации отходов, которые не могут быть повторно применены, — это медицинские отходы, биологически опасные отходы, отходы нефтехимических производств. Внешний контур может быть различный», — сказал господин Ожгихин.

В частности, он выступил с предложением проводить электронный мониторинг за всеми медицинскими отходами. В настоящее время их отвозят на полигоны, где и захоранивают.

"Ъ-Казань"