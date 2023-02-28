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Определена площадка для строительства баскетбольного комплекса в Березниках

Баскет-холл в Березниках построят на территории городского парка со стороны ул. Юбилейной. Об этом сообщает краевое минспорта.

Проект баскет-холла в Березниках предусматривает четыре тренировочные игровые площадки, трибуны вместимостью 1,5 тыс. зрителей, а также гостиницу и конференц-зал. Объект планируется построить в рамках проекта «Пермь — баскетбольная столица Европы». Финансирование проектных и изыскательских работ взяла на себя компания «Уралкалий».

Реализация проекта «Пермь — баскетбольная столица Европы» разделена на два этапа. Первый рассчитан до 2025 года, и его центральным событием должен стать чемпионат Европы по баскетболу. Заявка Перми уже направлена в Международную федерацию (FIBA). Всего на право принимать матчи Евробаскета-2025 претендуют шесть стран.

Второй этап реализации проекта рассчитан на период до 2030 года и предусматривает строительство спортивных площадок для массового использования. Всего к этому сроку планируется возвести 308 таких объектов. Предусматривается также обустройство восьми современных модульных залов в каждой агломерации, объединяющей несколько округов Пермского края.

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