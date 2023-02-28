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Коммерсантъ FM
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ООН: с 24 февраля на Украине погибло 8101 мирных граждан

Управление верховного комиссара ООН по правам человека обновило статистику о жертвах среди мирного населения Украины. По состоянию на 27 февраля 2023 года с начала боевых действий в стране зафиксировано 8101 погибших и 13479 раненых мирных граждан.

Среди погибших 201 девочка и 256 мальчиков подросткового возраста и 31 маленький ребенок, среди раненых 293 девочки, 398 мальчика и 271 ребенок. Больше всего жертв в Донбассе — 3714 погибших, 5202 раненых.

«К большей части жертв среди мирного населения привело применение оружия взрывного действия с широким радиусом поражения»,— говорится в материале ООН.

По данным ООН на 22 февраля 2023 года, более 8 млн граждан Украины были вынуждены покинуть страну из-за боевых действий. Больше всего украинских беженцев зарегистрировано в Польше — 1,5 млн человек.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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