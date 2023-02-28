Freedom Holding закрыл сделку по продаже российского бизнеса

Американский Freedom Holding Corp. завершил передачу активов в России новому собственнику. Весь российский бизнес холдинга перешел в собственность Максиму Повалишину, одному из основателей «Фридом Финанс» (был переименован в Цифра банк)..

Компания полностью отказалась от ведения бизнеса на российском рынке. Все расчеты между Freedom Holding и новым владельцем проведены, уточняется в пресс-релизе компании (есть у «Ъ»).

15 февраля ЦБ одобрил продажу российских «дочек» холдинга, в том числе «Цифра брокера» и Цифра банка. Договор купли-продажи 100%-ной доли в уставном капитале ООО ИК «Фридом Финанс» и ООО Банк «Фридом Финанс» Freedom Holding Corp. заключил в октябре 2022 года.

Подробнее об изменениях в работе «дочек» Freedom Holding — в материале «Ъ FM» «"Цифра" ужесточает правила».