ЦБ одобрил продажу «дочек» Freedom Holding

10 февраля Банк России одобрил продажу российских «дочек» американской Freedom Holding, в том числе «Цифра брокера» и «Цифра банка». Владельцем новых активов станет один из основателей российского бизнеса холдинга Максим Повалишин. Ожидается, что сделка будет закрыта до конца февраля.

Как следует из раскрытия информации Freedom Holding, господин Повалишин приобретет российский бизнес холдинга за $140 млн. В ноябре он выкупил долю в казахстанском АО «Фридом Финанс» за $91 млн.

В октябре банк «Фридом Финанс» вышел из американского холдинга и был переименован в «Цифра банк». 100-процентную долю в уставном капитале ИК «Фридом Финанс» и банке выкупил Максим Повалишин.

Подробнее о нововведениях в «дочках» Freedom Holding — в материале «Ъ FM» «"Цифра" ужесточает правила».

Андрей Сапожников