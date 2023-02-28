Одну из крупнейших коллекций раритетной техники Apple выставят на продажу

30 марта коллекцию старой техники Apple выставят на продажу на аукционе в Беверли-Хиллз (США, штат Калифорния). Ее можно будет приобрести как на самом аукционе, так и онлайн.

Коллекция состоит из более чем 500 компьютеров и устройств, собранных в период с 1977 по 2008 год, включая такие редкие компьютеры, как Apple Lisa I 1983 года и Apple II Plus 1979 года. С 27 по 30 марта также будет проведена выставка, на которой будет представлена часть коллекции.

Она была собрана швейцарским учителем и предпринимателем Ханспетером Лузи. Цена за некоторые компьютеры достигает $20 тыс. На аукционе будет представлен Apple Lisa I 1983 года — один из первых компьютеров с графическим интерфейсом, который был выпущен Apple ограниченным тиражом в 10 тыс. экземпляров из-за финансового провала.

Большую же часть техники предполагается продать за меньшие суммы: от $300 до $500 (в том числе Apple Macintosh Plus 1986 года). Также на продажу будут выставлены камера Apple QuickTake 100 1994 года и средство ввода Apple Joystick для компьютеров Apple IIE и Apple IIC.

Евгений Федуненко