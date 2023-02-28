Режиссера вызвали в спецприемник на бис

Более 200 российских деятелей искусства подписали петицию в поддержку театрального режиссера Всеволода Лисовского. В понедельник Троицкий районный суд Москвы арестовал его на 15 суток за неповиновение полиции (ст. 19.3 КоАП). Для этого режиссера задержали на выходе из спецприемника, где он отбывал 15 суток ареста по той же статье. Его коллеги требуют «рассмотреть» действия сотрудников полиции. Адвокат режиссера заявил «Ъ», что на суде Всеволод Лисовский высказал намерение покинуть Россию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Всеволод Лисовский

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Всеволод Лисовский

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Жизнь Лисовского представляет собой постоянное, непрекращающееся служение театру — не отдельному зданию или учреждению, а самой сути театрального искусства — игре, превращению, волшебству»,— говорится в открытом письме в поддержку театрального режиссера Всеволода Лисовского. Его подписало более 200 деятелей искусства. Они просят «рассмотреть действия сотрудников полиции», провести «расследование о неправомерном задержании» режиссера и освободить его.

Всеволод Лисовский — программный нонконформист, не имеющий театрального образования и никогда не работавший в государственных театрах. Но при этом он лауреат «Золотой маски»: главную национальную театральную премию он получал дважды — в 2014-м и в 2018-м. Оба раза он был выдвинут на премию в номинации «Эксперимент», посвященной непривычным и не мейнстримным театральным жанрам и формам. Театр для него никогда не был связан с бюджетами, билетами, понятием «продукта»: однажды на его спектакль «Молчание на заданную тему», поставленный в 2017 году в Театре.doc, не пришел ни один зритель — но спектакль все равно состоялся. Его работы, будь то сценические или сделанные в жанре спектаклей-променадов, всегда некая спонтанная, непредсказуемая деятельность. По сути он акционист, пересекшийся с театральной реальностью: в мировой практике это как минимум с 1970-х распространенное, естественное и привычное явление, однако для отечественного театрального пейзажа Всеволод Лисовский остается одной из единичных по-настоящему заметных фигур.

Весной и осенью 2022 года режиссера задерживали во время проведения уличных спектаклей по пьесе немецкого драматурга Бертольда Брехта «Страх и отчаяние в Третьей империи». Однако эти задержания ничем не заканчивались. Затем в ноябре того же года Останкинский районный суд оштрафовал его на 50 тыс. руб. по статье о дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП).

10 февраля Всеволода Лисовского и актера Ивана Анисимова, игравшего в его спектаклях, задержали сотрудники полиции на улице. По информации «ОВД-Инфо» (признан иностранным агентом), изначально полицейские заявили, что режиссер ругался матом. Затем в отношении него составили протокол о неповиновении полиции и арестовали на 15 суток (ст. 19.3 КоАП РФ).

«Лисовский должен был выйти из спецприемника Сахарово 25 февраля, в 13:05. Друзья ждали его у выхода, но он так и не появился,— говорится в открытом письме.— После поисков родственникам удалось найти его в отделении полиции по обеспечению ГБУ миграционный центр по ТиНАО». Его адвокат от «ОВД-Инфо» Владимир Жилкин рассказал «Ъ», что режиссера задержали по той же статье о неповиновении полиции. Однако, говорит защитник, сотрудники полиции, которые просили Всеволода Лисовского предъявить документы, никак ему не представились и не назвали основания для своей просьбы, как того требует процедура. «Они были в балаклавах, и у Лисовского не было никаких оснований, чтобы определить их как сотрудников правоохранительных органов,— говорит адвокат.— Он был готов предоставить паспорт и начал это делать. Но они заставили опереться его руками на машину, обыскали, а затем увезли».

В понедельник, 27 февраля, дело режиссера рассмотрел Троицкий районный суд Москвы. По словам господина Жилкина, судья отклонила все ходатайства, которые подала защита. В частности, адвокат просил изучить записи с видеокамер наблюдения спецприемника, а также допросить свидетелей: «Мы привезли четырех свидетелей в Троицк, чтобы они могли дать показания в защиту Всеволода. Но судья отказала в их допросе. Редкая практика, когда судья при наличии свидетелей лишает защиту возможности доказывать невиновность». В результате суд арестовал режиссера на 15 суток по обвинению в неповиновении полиции (ст. 19.3 КоАП). Во вторник должно состояться рассмотрение апелляционной жалобы.

В беседе с «Ъ» Владимир Жилкин рассказал: во время судебного заседания Всеволод Лисовский заявил, что преследование со стороны властей и полиции становится чересчур активным и настойчивым. «Он говорил, что не исключает, что оно может продолжаться до бесконечности — раз за разом его будут задерживать,— говорит адвокат.— Поэтому Всеволод заявил предложение, что чем раньше он окажется на свободе, тем быстрее он готов покинуть Россию». Его дочь Ева Лисовская заявила «Ъ», что не в курсе этого заявления, поскольку не могла присутствовать на этой части заседания — она была вызвана в качестве свидетеля. Преследование отца она связывает исключительно с его спектаклями. Госпожа Лисовская предполагает, что в постановках Брехта многие могут увидеть аллюзии на современность.

«Мы с Всеволодом не нашли другого объяснения прессингу, кроме его профессиональной деятельности,— говорит адвокат.— Видимо, хотят создать устрашающую ситуацию, чтобы Всеволод понял, что не надо заниматься Брехтом, какими-то театральными экспериментами».

Анна Васильева, Эсфирь Штейнбок