В Госдуме «ЧВК Рёдан» подозревают в связях с недружественными странами

В ближайшее время в Госдуме «детально изучат» обстоятельства задержания подростков, относящих себя к субкультуре «ЧВК Рёдан». Как считает депутат Василий Пискарев («Единая Россия»), за организующими драки в российских торговых центрах школьниками могут стоять представители недружественных стран.

«Направлю соответствующие запросы в правоохранительные органы… Необходимо разобраться, не стоят ли за новой "модной структурой" представители недружественных стран, единственная цель которых — дестабилизировать ситуацию через нашу молодежь»,— цитирует ТАСС заявление парламентария.

На прошлой неделе в российских СМИ появились сообщения о подростках, устраивающих драки в торговых центрах в Москве. По информации ТАСС, только 24 февраля в России было задержано 188 подростков. Большинство участников подобных инцидентов в ТЦ причисляют себя к субкультуре «ЧВК Рёдан», названной в честь преступной группы из манги «Хантер х Хантер».