Лапша быстрого приструнивания

Председатель Самарской губдумы Геннадий Котельников поручил комитету по регламенту рассмотреть ситуацию с появлением в интернете видеоролика и фотографий депутата от КПРФ Михаила Абдалкина. Речь идет о публикации видео, где парламентарий слушает послание президента России Владимира Путина с лапшой на ушах. Спикер подчеркнул «недопустимость» подобного поведения. На ситуацию отреагировал и депутат Госдумы Александр Хинштейн — он надеется, что руководство КПРФ «приструнит своего однопартийца». Михаила Абдалкина также вызвали в полицию из-за этой ситуации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаила Абдалкина также вызвали в полицию из-за публикации видео, где он слушает послание президента России с лапшой на ушах

Фото: t.me / abdalkin63 / 1664 Михаила Абдалкина также вызвали в полицию из-за публикации видео, где он слушает послание президента России с лапшой на ушах

Фото: t.me / abdalkin63 / 1664

Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников поручил комитету областного парламента по регламенту рассмотреть ситуацию с появлением в интернете видео и фотографий депутата Михаила Абдалкина, которые получили широкий общественный резонанс. Об этом сообщает пресс-служба областного парламента.

Речь идет о публикации видео в соцсетях депутата губернской думы от фракции КПРФ Михаила Абдалкина, где он слушает послание президента России Владимира Путина с лапшой на ушах. «По просьбе заместителя председателя Самарской губернской думы АнтимоновойМ.Ю. прослушал двухчасовое послание президента. Полностью поддерживаю, полностью согласен, отличное выступление. Ничего подобного я за последние 23 года не слышал. Приятно удивлен»,— подписал парламентарий свой видеоролик. На странице депутата в сети «ВКонтакте» видео набрало более 18 тыс. просмотров, на YouTube — более 80 тыс. Помимо федеральных СМИ о ситуации также написали зарубежные медиа.

«Такое поведение вызвало у меня крайнее возмущение, если не сказать больше! Я как человек, как гражданин считаю подобное недопустимым. По моему поручению комитет по регламенту рассмотрит этот вопрос, будет принято решение»,— подчеркнул Геннадий ­Котельников.

Заседание комитета по регламенту областного парламента состоится сегодня, 28 февраля. Как сообщил Михаил Абдалкин «Ъ», его также вызвали в полицию в среду, 1 марта, в связи с этой ­публикацией.

На ситуацию также отреагировал депутат Государственной думы от Самарской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале: «Пока лидер КПРФ Геннадий Зюганов с трибуны Госдумы восхищается посланием президента, заверяя, что антипрезидентских „выпадов больше не будет“, ибо коммунисты понимают, „что такое консолидация и что такое конструктивная работа“, депутат Самарской губдумы (по списку КПРФ) Михаил Абдалкин демонстрирует прямо противоположную линию».

По словам Александра Хинштейна, это «странная, если не сказать больше, выходка, более уместная для украинского, но не российского депутата». Господин Хинштейн надеется, что руководство КПРФ «сумеет приструнить своего однопартийца, если, конечно, заявления о поддержке президента и необходимости консолидации — это не просто слова».

Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев отмечает, что если депутат проходил по списку и его позиция не соответствует позиции партии, то он должен быть отозван: «Или партия должна сказать, что она согласна с позицией своего депутата. Избранный депутат может принадлежать к любой партии, но отзыв — это вопрос округа. Если он политик, назначенный на должность партией, а не избранный народом, он должен быть ограничен позицией партии. Как это совмещается с партийной дисциплиной, если твой лидер это поддержал, а ты нет?»

Эксперт считает, что скандал не скажется на положении губернатора Самарской области Дмитрия Азарова: «Если бы это был депутат от ЕР, то это бы сильно повлияло на поддержку Кремлем Дмитрия Азарова. Но поскольку это депутат от КПРФ, то все понимают, что это оппозиционная партия и губернатор за нее не отвечает. Если бы после этой истории начались массовые движения в поддержку этого депутата в регионе, то это был бы уже вопрос ответственности ­губернатора».

Ани Айвазян