Экономия не про кредит

Количество выданных потребительских кредитов в Краснодарском крае снизилось в прошлом году в сравнении с показателями 2021 года на 26,9%. В целом в России также зафиксировали снижение выдачи потребкредитов на 27,1%. При этом Краснодарский край занял третью строчку по числу выданных займов на повседневные нужды среди российских регионов. Эксперты полагают, что это естественный процесс на фоне ужесточения требований к заемщикам, роста рисков изменения финансовой обстановки и снижения доходов населения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нестабильность экономики заставила людей осторожнее подходить к кредитованию в банках, а банки стали менее охотно кредитовать клиентов

Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ Нестабильность экономики заставила людей осторожнее подходить к кредитованию в банках, а банки стали менее охотно кредитовать клиентов

Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ

В 2022 году Краснодарский край занял третье место по числу выданных потребительских кредитов в стране — 476,4 тыс., годом раньше в регионе было выдано 651,5 тыс. таких кредитов. Сокращение за год составило 26,9%. Такие данные публикует Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

По данным бюро, в России в прошлом году зафиксировано снижение выданных потребкредитов на 27,1% по сравнению с предыдущим годом (2021 год — 17,1 млн, 2022 год — 12 млн). При этом по сравнению с пандемийным 2020 годом выдача потребкредитов в прошлом году снизилась менее существенно — на 14,3% (в 2020 году — 14,62 млн).

Наибольшее количество потребкредитов в России в 2022 году было выдано в Москве (715,3 тыс.), Московской области (608,4 тыс.), Краснодарском крае (476,4 тыс.), Республике Башкортостан (461,7 тыс.) и Санкт-Петербурге (439,7 тыс.).

«Ситуация с выдачей потребкредитов в прошлом году во многом напоминает 2020 год с его карантинной весной. В обоих случаях вслед за весенним падением в целом наблюдалась тенденция к некоторому восстановлению сегмента потребительских кредитов»,— считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Общее охлаждение в этом сегменте обусловлено, по его словам, более консервативной кредитной политикой банков, которые отказывают клиентам с недостаточным значением персонального кредитного рейтинга (ПКР) и избыточной долговой нагрузкой. По мнению эксперта, сокращение выдачи в потребительском кредитовании также связано с тем, что в последнее время граждане все больше склоняются к сберегательной модели финансового поведения, не стремясь наращивать свою долговую нагрузку.

Экономист Александр Полиди считает снижение количества выданных потребкредитов естественным на фоне существенного роста рисков изменения финансовой конъюнктуры и снижения реальных доходов населения. «Модель потребительского поведения изменилась в пользу экономии и сбережений. Плюс банки на фоне высокого уровня рисковых кредитов, выданных в 2021 году, ужесточили требования к заемщикам, чтобы не провалить качество кредитного портфеля. Плюс рост ключевой ставки и, соответственно, процентов по кредитам, особенно в первой половине прошлого года»,— прокомментировал «Ъ-Кубань» господин Полиди.

Наибольшую долю, отмечает спикер, занимали автокредиты и кредиты на сложную бытовую технику. Резкое сокращение импорта привело к кратному снижению спроса на заемные средства — снизился и запрос на кредиты, и подорожало их предложение.

По мнению аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, в первом полугодии 2022 года займы стали слишком дорогими после повышения ключевой ставки рефинансирования до двузначных значений. «Падение реальных доходов населения, геополитическая и экономическая неопределенность увеличили риски невыплат по кредитам, поэтому граждане старались их минимизировать»,— отметил господин Чернов.

По его словам, снижение количества выданных потребкредитов может привести к падению потребительского спроса, а значит и ВВП РФ, и сокращению выручки финансового сектора экономики от банковской деятельности, что в итоге отразится и на наполнении бюджета от налогов, полученных от банковской отрасли.

Как прогнозирует аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов, динамика ставок по потребительским кредитам в 2023 году будет зависеть от многих факторов, включая траекторию монетарной политики Банка России, развитие ситуации в экономике, геополитическую обстановку. «На своем последнем заседании ЦБ РФ не стал менять ключевую ставку, однако указал на увеличение вероятности ее повышения в будущем на фоне увеличивающихся проинфляционных рисков. В связи с этим в ближайшие месяцы можно ожидать определенного роста кредитных ставок»,— рассказал эксперт.

В январе, по данным ЦБ РФ, портфель потребительских кредитов российских банков увеличился на 0,5%. Невысокие темпы роста говорят о консервативной кредитной политике банков, а также слабой кредитной активности населения.

«Свою роль, вероятно, играют и введенные регулятором макропруденциальные ограничения на выдачи кредитов гражданам с высокой долговой нагрузкой. В течение года можно ожидать определенного ускорения сегмента потребительского кредитования на фоне ожидаемого начала восстановления экономики и низкой базы прошлого года — конечно, если не случится новых существенных экономических или иных шоков. При этом повторения показателей прошлых лет ждать, по всей видимости, не стоит»,— заключил Игорь Додонов.

Тат Гаспарян

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