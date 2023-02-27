Спикер прошелся по шпалам

В проект строительства скоростного трамвая в Саратове могут быть внесены изменения, которые приведут к его удорожанию. Об этом было объявлено вчера в региональном правительстве на расширенном совещании, посвященном реализации проекта. В частности, был поднят вопрос возможности отказа от шпал на участках строительства и замене их бетонными плитами. Эксперты отмечают, что предложенное решение более современное, но потребует больше ресурсов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обновить трамвайные пути в Саратове планируют к концу 2025 года

Фото: Антон Касс Обновить трамвайные пути в Саратове планируют к концу 2025 года

Фото: Антон Касс

Перед началом строительства скоростного трамвая в Саратове в проект могут быть внесены изменения. Речь идет об отказе от использования шпал при монтаже нового рельсового полотна. Внести правки на расширенном совещании в правительстве Саратовской области, посвященном реализации проекта, потребовал принимавший в нем участие спикер Государственной думы Вячеслав Володин. По его словам, технология использования шпал — это «прошлый и позапрошлый век» и ее давно не используют в Москве и Санкт-Петербурге. Кроме того, он обратил внимание на то, что в проекте предусмотрена передача сигнала на контрольные точки маршрутов по телефонии, тогда как более современный и надежный способ — использование ­оптоволокна.

«Сейчас есть возможность исправить проект еще до его запуска. Если мы допустим реализацию проекта в том виде, каком он сейчас, мы не решим транспортную проблему в городе, а деньги потратим»,— объявил господин Володин. Он пояснил, что предложенные им изменения, «возможно, потребуют дополнительных ресурсов», но их «надо искать».

Директор МУПП «СГЭТ» (занимается пассажирскими перевозками электротранспортом в Саратове) Владимир Прохоров сказал, что бетонная подушка под рельсами заложена в проекте на пересечении трамвайных путей с автомобильными дорогами, в остальных частях пути используются шпалы, и это практика, используемая в крупных городах. Однако Вячеслав Володин настоял на том, чтобы до начала строительства вопрос был дополнительно изучен и, возможно, ­пересмотрен.

Строительство скоростного трамвая в Саратове должно быть завершено к концу 2025 года. Изначально проект был рассчитан на четыре года, однако позже планы были скорректированы правительством региона. Проект реализуется на условиях концессии, концессионером выступает ООО «СГЭТ», учредителем которого является правительство Саратовской области. Общая сумма финансирования проекта строительства скоростного трамвая оценивается в 17,3 млрд руб., из которых 6,5 млрд руб.— федеральный кредит от госкорпорации ВЭБ.РФ, 5,2 млрд — субсидии из федерального бюджета.

Присутствовавший на заседании заместитель председателя ВЭБ.РФ Олег Говорун отметил, что механизм концессии выстроен таким образом, что он не подразу­мевает роста тарифа. Сейчас повышение стоимости проезда на трамвае в Саратове заложено, но на уровне роста потребительских цен. По его словам, перед ВЭБ.РФ не стоит задача получить прибыль от проекта и она заложена на уровне 1%. Финансирование работ должно начаться в конце марта или начале апреля этого года.

Заместитель председателя правительства региона Павел Мигачев отметил, что сейчас в Саратове износ трамвайной инфраструктуры составляет почти 100%, износ вагонов — 84%, сети и подстанций — 90%, путей — 97%.

На прошлой неделе был объявлен конкурс по поиску подрядчика, который займется реконструкцией транспортной развязки на пересечении проспекта имени 50 лет Октября, улиц Тракторной и Большой ­Горной.

Первый этап работ в рамках контракта будет включать изъятие земельных участков, снос находящихся на них построек и зеленых насаждений, пере­устройство коммуникаций, реконструкцию автодорожного путепровода с трамвайным полотном над железнодорожными путями; строительство подпорных стен, лестничного схода, местных проездов, съездов, перенос тяговой трансформаторной подстанции, устройство акустических экранов. Второй этап — строительство автомобильной транспортной развязки на пересечении улицы Большая Горная и проспекта 50 лет Октября. До этого был определен подрядчик на реконструкцию трамвайной линии № 9. Контракт на 2,72 млрд руб. достался ООО «Фракджет-Строй», зарегистрированному в Москве. Подрядчику предстоит реконструировать пять тяговых подстанций, уложить новые трамвайные рельсы, проложить кабельные линии и контактную сеть на участке от Детского парка до остановки «Завод зуборезных станков». Работы требуется завершить к концу года. Маршрут № 9 вместе с маршрутами №№ 6, 8 и 3 должен стать частью скоростной трамвайной линии города.

Строительство скоростной трамвайной линии было предусмотрено Генеральным планом Саратова от 2008 года, впервые этот вид сообщения был упомянут в городских газетах в 1960х годах. Согласно презентации предпроекта, первый этап должен был затронуть модернизацию трамвайного маршрута № 3, который связывает центр города и Ленинский район, второй — трамвая № 11 (центр — поселок Солнечный), третий — № 8 и № 9 (центр — Заводской район). Скорость трамвайных маршрутов предполагалось увеличить с 13–14 км/ч до 30 км/ч, а также сократить количество остановок.

Депутат Саратовской областной думы Александр Анидалов (КПРФ), сославшись на свое образование (Саратовский политехнический институт, «промышленное и гражданское строительство», кандидат технических наук. — «Ъ»), на совещании подтвердил, что использование на протяжении всего полотна бетонного основания под рельсами намного увеличит срок службы путей, однако его больше волнует отсутствие в Саратове транспортной схемы, что не позволяет понять эффективность запланированного проекта. Первый заместитель главы администрации Саратова Максим Сиденко заявил, что такая схема будет сформирована в этом году.

Директор ООО «Северо-западная инжиниринговая компания» Сергей Вишневский отметил, что предложенное господином Володиным решение устраивать бетонные плиты вместо шпал более современное, однако оно более сложное в реализации, что потребует больше средств и времени, и это надо учитывать при реализации проекта.

Сергей Петунин