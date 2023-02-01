«Двадцатку» повернут лицом к Югу

Глава МИД РФ Сергей Лавров примет участие в министерской встрече Группы двадцати, которая пройдет 1–2 марта в Дели. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко на фоне набирающей темп подготовки к саммиту G20, намеченному в индийской столице на сентябрь. Первые заявления и мероприятия председательствующей в G20 Индии показывают: Дели выступает за активное участие России и неучастие Украины. В связи с этим прежнее свое требование — изолировать РФ в G20 и сосредоточить главное внимание на украинском кризисе — США и их союзники в этом году не выдвигают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Логотип G20, спроецированный на гробницу государственного деятеля XVIII века Сафдара Джанга в Дели

Фото: Manish Swarup / AP Логотип G20, спроецированный на гробницу государственного деятеля XVIII века Сафдара Джанга в Дели

Фото: Manish Swarup / AP

«Наш министр иностранных дел примет участие во встрече глав внешнеполитических ведомств стран "двадцатки" 1–2 марта»,— сообщил на этой неделе замглавы МИД РФ Андрей Руденко, добавив: вопрос о том, примет ли участие в сентябрьском саммите G20 российский президент Владимир Путин, решится позднее. Ранее представитель российского президента (шерпа) в G20 Светлана Лукаш заявила ТАСС, что есть все шансы на участие господина Путина в саммите.

Индийская сторона продолжает посылать сигналы о решимости не повторить сценарий прошлогоднего саммита G20 на индонезийском острове Бали, прошедшего под знаком противостояния западных членов «двадцатки» с Россией.

Подробности дипломатической драмы, разыгравшейся в ноябре прошлого года на Бали, раскрыл в конце прошлой недели в интервью ТАСС индийский шерпа в G20 Амитабх Кант. «Я был участником переговоров на Бали. В Индонезии господин Лавров и российский шерпа сыграли очень важную роль, позволив нам прийти к окончательному документу — декларации саммита. Роль России в подготовке декларации была критической»,— заявил дипломат. По его словам, первоначальный вариант итогового документа, подготовленный странами G7, был «в большой степени против России». «Они говорили, что поскольку G20 — экономический форум, а конфликт на Украине оказывает влияние на экономику, то мы должны решительно осудить Россию»,— рассказал индийский шерпа. В этой ситуации, продолжил Амитабх Кант, «Индия объединила усилия с Бразилией, Аргентиной, Мексикой и многими другими странами и заявила, что G20 является исключительно экономической площадкой, а вопросы безопасности обсуждаются в Совбезе ООН».

Консенсус по тексту Балийской декларации был достигнут в ночь перед приездом лидеров, а сами переговоры по итоговому документу длились более пяти дней. «Было очень нервно. Соглашение было достигнуто ночью, а утром уже прибыли лидеры»,— рассказал Амитабх Кант. Достигнутые на Бали договоренности Дели считает и своей дипломатической победой, делая упор на то, что сбалансированная декларация прошлогоднего саммита создала предпосылки для работы в этом году. «Мы не смогли бы продвигать наше председательство в G20. Группа двадцати столкнулась бы с серьезными проблемами и потерпела бы неудачу»,— пояснил Амитабх Кант.

О желании видеть Россию активным участником делийского саммита G20 заявил и бывший посол Индии в Москве Бала Венкатеш Варма. «В этом году Индия председательствует в G20. Будет также саммит Шанхайской организации сотрудничества (в мае.— “Ъ”). Премьер-министр Моди рассчитывает на участие президента Путина в этих мероприятиях»,— сообщил господин Варма в рамках круглого стола МИА «Россия сегодня».

По словам дипломата, в ходе председательства в G20 Дели будет «способствовать преодолению странами третьего мира долговой зависимости, обеспечению продовольственной безопасности, решению проблем, связанных с пандемией COVID-19, борьбе с насилием и терроризмом, борьбе с изменением климата, содействию экономическому развитию стран глобального Юга». Реализации этой повестки должен способствовать и состав участников. Помимо лидеров G20 на саммит в индийской столице приглашены руководители еще девяти стран, семь из которых представляют «глобальный Юг». В списке приглашенных — Бангладеш, Египет, Испания, Маврикий, Нигерия, Нидерланды, Оман, ОАЭ и Сингапур.

При этом организаторы дали понять, что участие президента Украины Владимира Зеленского в саммите G20 этого года не предусмотрено. В Дели уже называют предстоящий форум «самой представительной "двадцаткой"», учитывая, что помимо двадцати членов клуба и девяти приглашенных государств в его работе примут участие международные организации, которые представляют 43 страны. «Не может быть больше стран, чем уже есть. Я думаю, мы должны оставить все в таком виде»,— расставил все точки над i индийский шерпа в G20.

На этом фоне свое прежнее требование — изолировать Россию в G20 и сосредоточить главное внимание на украинском кризисе — США и их союзники в этом году уже не выдвигают.

Подтверждением того, что горячая в прошлом году для стран Запада тема тотального бойкота России в G20 к сегодняшнему дню потеряла свою актуальность, стал на этой неделе визит в Дели заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд. В ходе ежегодной конференции Индия—США стороны обсудили вопросы укрепления партнерства и договорились работать вместе во время председательства Индии в G20. Ни украинский кризис, ни война санкций между Западом и Россией в документах по итогам встреч не упоминались.

В целом в рамках мероприятий G20 Дели намерен провести более 200 встреч в 55 различных местах по всей стране. Одним из мероприятий стало прошедшее 30–31 января в Чандигархе (столице штатов Пенджаб и Харьяна) первое заседание рабочей группы по международной финансовой архитектуре, на котором обсуждались пути повышения ее стабильности и прочности. Во встрече приняли участие около 100 делегатов от стран—членов G20, приглашенных стран и международных организаций.

Сергей Строкань