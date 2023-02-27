Глава города ушел после аварии

В Удмуртии спустя почти полтора месяца после крупной коммунальной аварии в Можге, из-за которой на несколько дней 11 тыс. человек остались без отопления, свой пост покинул глава города Михаил Трофимов. Сам он причины такого решения не указал. Ранее из администрации ушел и его заместитель, исполнявший обязанности главы во время аварии. Досрочное прекращение полномочий градоначальника утвердили на сессии гордумы 27 февраля и объявили конкурс на нового главу. Врио градоначальника стал недавно перешедший на работу в администрацию Можги Эрик Уразов. Эксперты указывают проблемы в коммунальной сфере и произошедшую аварию одной из основных причин ухода Михаила Трофимова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сессия городской думы Можги 27 февраля

Фото: mozhga-gov.ru Сессия городской думы Можги 27 февраля

Фото: mozhga-gov.ru

Глава Можги Михаил Трофимов объявил о намерении подать в отставку 25 февраля на своей странице во «ВКонтакте». Конкретных причин такого решения он не указал «За четыре с половиной года нахождения на этом посту я познакомился с городом, максимально изучил его инфраструктуру, историю и культуру, но самое главное — я проникся гармоничной мелодией жизни горожан. За это время я погрузился с головой в суть всех насущных городских вопросов и проблем, многие из которых решал совместно с Вами. Что из этого получилось, а что нет — судить только Вам»,— написал господин Трофимов.

Его заявление о досрочном прекращении полномочий рассмотрели на сессии гордумы Можги 27 февраля. После этого депутаты объявили конкурс на пост главы города и сформировали свою часть в конкурсной комиссии, куда вошли представители разных фракций. Сам конкурс пройдет 28 марта.

Михаил Трофимов был избран главой Можги в 2018 году после досрочного ухода с должности предыдущего градоначальника Алексея Шишова. До этого он четыре года руководил объектом по уничтожению химического оружия в Камбарке. В 2020 году после выборов нового состава городской думы был объявлен конкурс на пост главы Можги. На сессию вынесли две кандидатуры — Михаила Трофимова и директора МУП «Жилкоммунсервис» из села Грахово Дмитрия Грахова. Как писал «Ъ-Удмуртия» Михаила Трофимова путем тайного голосования поддержали 12 депутатов при необходимом минимуме в 14. После объявления результатов и проведения совместного заседания фракций «Единая Россия» и «Родина» было объявлено, что «в ходе проведения голосования были допущены ошибки, и ряд депутатов не смог правильно заполнить бюллетень для голосования». Большинство депутатов согласились с этим заявлением, приняли решения не утверждать протокол счетной комиссии и провести повторное голосование. Коммунисты, не согласившись с этим, покинули зал заседания. Кворума при этом хватило, чтобы избрать Михаила Трофимова главой города. Он получил необходимые 14 голосов. Руководивший тогда фракцией КПРФ в гордуме Юрий Балахонцев обратился в суд, оспаривая результаты выборов, но решение не было отменено.

Исполняющими обязанности главы Можги стал Эрик Уразов, пришедший в администрацию в начале февраля 2023 года. До этого он был первым заместителем главы администрации Селтинского района, в прошлом работал руководителем автотранспортных предприятий Можги и Смоленска. В администрации Можги он изначально стал первым заместителем главы города, курирующим строительство и ЖКХ. На этом посту он сменил Рамиля Галеева, который ушел с поста на фоне крупной коммунальной аварии, произошедшей в 13 января.

Как писал «Ъ-Удмуртия», тогда без отопления остались 11 тыс. жителей, т.е. четвертая часть населения города, а также 12 социально-значимых объектов. Полноценную подачу тепла начали только 15 января, при это утечки возникали и другие дни. Руслан Галеев исполнял обязанности главы города на время отпуска градоначальника. На совещании 23 января действия городских чиновников раскритиковал глава Удмуртии Александр Бречалов. Было отмечено, что администрация Можги умалчивала о масштабе коммунальной аварии и не объявила режим ЧС, который позволил бы предпринять дополнительные меры для устранения аварии. Михаил Трофимов присутствовал на этом совещании, доложил об отставке своего заместителя и планах по перерасчету коммунальных платежей для жителей.

Вопросами ликвидации последствий аварии после ухода Руслана Галеева занялся Эрик Уразов. Его называют вероятным будущим главой города. Так, председатель гордумы Андрей Чернов, находящийся в настоящее время в зоне СВО, опубликовал в соцсетях видео, на котором просит поддержать Эрика Уразова, ставшего и.о. главы города: «Знаю его как отличного менеджера, хорошего управленца. После возвращения надеюсь успеть поработать с Эриком Рашидовичем в одной команде».

Депутат госсовета Удмуртии от КПРФ Юрий Балахонцев говорит, что пока у него не сформировалось отношение к Эрику Уразову и говорит о потенциальных кандидатах на пост главы еще рано, так как конкурс только объявлен. При этом отношение к прежнему руководителю города Михаилу Трофимову коммунисты сформулировали еще в 2020 году после истории с избранием. «После двух лет его работы на тот момент мы уже были не согласны с его кадровой политикой, когда на ключевые посты назначались люди, далекие от конкретной отрасли. В первую очередь я говорю о коммунальной сфере. К примеру, руководителем муниципального предприятия в сфере ЖКХ становился человек, ранее работавший в отделе спорта. Выбивались ключевые люди, на которых держалось городское хозяйство. Очень много вопросов решались главой, а к мнению специалистов порой не прислушивались»,— говорит господин Балахонцев.

По мнению депутата, за четыре года работы в Можге Михаил Трофимов так и не смог найти общий язык с местным бизнесом, управленцами в администрации и коммунальной сфере.

Во многом к отставке Михаила Трофимова привела реакция в соцсетях на коммунальную аварию в январе, говорит директор центра дополнительного образования кировского филиала РАНХиГС Максим Тенсин. «Горожане активно критиковали местные власти, и это заметили на республиканском уровне. Люди замерзали без отопления, руководство отсутствовало. Оставить это без внимания не могли. Тем более что такая крупная авария происходит не на пустом месте, значит, ранее руководство города не предприняло необходимых усилий, не занималось в должной степени проблемой износа труб. Хотя тут стоит оговориться, что, конечно, далеко не все тут зависит непосредственно от главы города. Вероятно были и другие вопросы к главе города, так что это все привело к отставке»,— полагает эксперт.

Перед будущим главой стоят серьезные задачи, при этом к их решению скорее всего подключатся и республиканские власти, так как коммунальная сфера всегда требует серьезных финансовых вливаний и контроля, говорит господин Тенсин.

Помимо Можги, временные руководители сейчас еще в трех муниципалитетах. В августе 2022 года пост главы Сюмсинского района в связи с выходом на пенсию покинул Владимир Семенов. Конкурс пройдет 28 февраля. На пост главы претендуют пять человек, в том числе замглавы администрации района Павел Кудрявцев. В конце декабря 2022 года Игорь Асабин, возглавлявший Сарапульский район, был назначен и.о. заместителя председателя правительства Удмуртии. Конкурс пройдет 9 марта. В начале января 2023 года о своем уходе с поста главы Киясовского района объявил Сергей Мерзляков. Информацию об объявлении конкурса на официальном сайте администрации найти не удалось.

Михаил Красильников