Аварийно исполнявший обязанности выбыл из команды

Администрация Можги умалчивала о масштабе коммунальной аварии, произошедшей в ночь на 13 января, и не объявила режим ЧС после 24-часового отсутствия отопления в многоквартирных домах. Об этом заявили участники совещания у главы Удмуртии Александра Бречалова, на котором провели разбор ситуации. Без тепла тогда остались больше 11 тыс. человек. Глава Можги Михаил Трофимов сообщил, что с его заместителем, который исполнял обязанности руководителя администрации в период аварии, расторгнут трудовой договор. Эксперты отмечают, что муниципальным властям стоит сосредоточиться на решении проблемы высокого износа теплосетей. При этом анонсированное в этом году получение 200 млн руб. на модернизацию системы ЖКХ республики особого эффекта не даст, так как требуются более серьезные вложения.





Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Асабин, vk.com Фото: Игорь Асабин, vk.com

Крупнейшую за последние годы коммунальную аварию в Можге, из-за которой больше 11 тыс. жителей остались без тепла в квартирах, обсудили на совещании под председательством главы Удмуртии Александра Бречалова. Известно о ней стало утром 13 января, полноценную подачу тепла начали только 15 января, но отдельные утечки устранили лишь 18 января.

На совещании 23 января господин Бречалов назвал происшедшее «нерядовой ситуацией», сообщает пресс-служба главы и правительства региона. «Это действительно халатное отношение и безразличие»,— указал глава региона.

Как писал ранее «Ъ-Удмуртия», аварийное отключение в Можге произошло с 12 на 13 января на котельной №12. Подача тепла была прекращена в микрорайоны Наговицынский, Вешняковский, Сельхозхимии, РЭС, многоквартирный дом №1 в микрорайоне Чебершурский. Городские власти не публиковали информацию о количестве оставшихся без тепла домов. В прокуратуре республики «Ъ-Удмуртия» сообщили, что отключения затронули 79 многоквартирных домах, в которых проживают 11,6 тыс. человек, а также 12 социально-значимых объектах. Население Можги составляет порядка 44 тыс. человек. По факту аварии на системах теплоснабжения Можги возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

На совещании 23 января и.о. вице-премьера Игорь Асабин заявил, что администрация города занималась «умалчиванием размеров проблемы» и не приняла решение о введении режима ЧС после 24-часового отсутствия отопления у жителей многоквартирных домов.

Министр строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии Ришат Ибрагимов доложил, что первая информацию в ЕДДС об аварии в Можге поступила в 6:30 13 января, уже в 6:57 службы отчитались, что место порыва обнаружено и оно устраняется, а в 8 утра планировали вновь заполнять систему, в 11:30 сообщали о запуске котельной, при этом ранее была обнаружена еще одна утечка. На следующий день зафиксировали еще пять порывов.

«Уже можно было понять, что в системе серьезная проблема и где-то можем получить гидроудар, чего не было отражено в ЕДДС. Масштаб и характер проблемы в ЕДДС не были отражены»,— отметил министр.

Администрацию Можги на совещании представлял глава города Михаил Трофимов, который отчитался, что исполнявший его обязанности заместитель главы города Руслан Галеев больше не работает. Господин Галеев докладывал о ходе ликвидации аварии на совещании у и.о. вице-премьера Игоря Асабина 17 января и принимал комиссию по этому поводу на следующий день.

Днем 23 января чиновник опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» пост, в котором сообщил о своем уходе после коммунальной аварии.

«Происшествия такого масштаба не было давно, по крайней мере, на моей памяти. В этот период времени исполняющим обязанности главы города являлся я. Оперативные решения по устранению причин и последствий произошедшего принимались мною исходя из обстановки на местах. Несмотря на то, что мы работали над устранением произошедшего без перерыва, справиться в короткий срок нам не удалось. Мною принято решение покинуть должность заместителя главы города, предоставив ее тому, кто готов продолжить работу, направленную на процветание нашего с вами города»,— написал господин Галеев.

Глава региона также обратил внимание на необходимость провести расследование, чтобы привлечь к ответственности и другие должностные лица в «команде главы города», которые не справились с аварией, а также поощрить рабочих, занимавшихся ее устранением.

По итогам совещания Александр Бречалов потребовал решить вопрос с перерасчетом за отопление и электроэнергию жителям Можги. Михаил Трофимов ответил, что перерасчет за отопление произведут автоматически. Для того, чтобы получить компенсацию за перерасход электроэнергии, жителям необходимо подать заявление в МУП ЖКХ. К нему прикладываются квитанции или их копии за электроэнергию за период с октября 2022 года по январь 2023 года, а также копия паспорта собственника квартиры.

Председатель объединения советов домов Удмуртии, член Общественной палаты РФ Александр Евсеев отмечает, что во многом в этой ситуации в Можге сыграл человеческий фактор, возможно, информацию в ЕДДС передавал низовой сотрудник, самой аварии не придали значения или хотели скрыть ее масштаб. Однако более важным вопросом сейчас должен стать, какие дальнейшие действия предпримут власти, чтобы подобных аварий не происходило.

«Нужно понять, какой избран подход администрацией города при проработке инвестпрограммы по замене и модернизации сетей. Есть пример Ижевска, где тоже была история с авариями, после чего было заключено концессионное соглашение. Почему этот опыт не переняли другие города? Как свои обязательства исполнял собственник сетей? Здесь должен быть системный подход, но пока ответов на эти вопросы мы не услышали»,— отметил господин Евсеев.

При этом ранее озвученные Игорем Асабиным суммы по федеральной программе модернизации коммунальных сетей, которые получит республика в ближайшие годы (200 млн руб. в 2023 году, 800 млн руб. в 2024 году), эксперт назвал «каплей в море». Износ сетей в Можге, по данным властей, составляет больше 60%. «Если мы говорим об улучшении системы, то нужны миллиардные вложения, потому что сети продолжают ветшать. Сотни миллионов только позволят системе не деградировать»,— добавил господин Евсеев.

Михаил Красильников