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«У нас все должно получиться»

Капитан ярославского «Локомотива» Сергей Андронов дал интервью перед началом розыгрыша Кубка Гагарина

Уже 1 марта «Локомотив» проведет стартовую встречу четвертьфинала Западной конференции против подмосковного «Витязя», начав очередной поход за Кубком Гагарина. За 15 сезонов главный трофей Континентальной хоккейной лиги завоевать не удалось. С чем подошел ярославский «Локомотив» к плей-офф 2023 года, рассказал «Ъ-Ярославль» капитан команды Сергей Андронов.

Фото: ХК «Локомотив»

Фото: ХК «Локомотив»

— Какое настроение перед началом плей-офф 2023 года?

Настроение приятно-волнительное. Боевое, позитивное. Наступает хорошее время, ради чего весь сезон идем.

— Первый соперник - «Витязь». Какие сильные стороны у этой команды видите?

Команда динамичная, быстрая, хорошо играет на контратаках.

— Как может измениться ваш соперник в плей-офф, если сравнивать с регулярным чемпионатом?

Плей-офф такое время, когда не стоит обращать внимание на регулярку. Команды все будут максимально мотивированы и готовы. Надо готовится с первой игры, осознавая, что в плей-офф все может произойти.

— Как себя чувствуйте физически, ведь этот регулярный сезон самый продолжительный по количеству матчей?

В принципе, адаптировались к такому графику, усталости никакой нет. Все в одинаковых условиях, все команды прошли этот сезон. У кого-то были спады, у кого-то нет. Мы привыкли.

— У вас первый плей-офф не в ЦСКА, где вы выступали с 2014 года. Есть ли отличия в подготовке?

Подготовка есть командная, плюс ты себя индивидуально готовишь. Для меня особых изменений нет. Готовлюсь к сопернику, который нам предстоит.

— У вас есть победный кубковый опыт с ЦСКА (победа в Кубке Гагарина в 2019 году — «Ъ-Ярославль»). Насколько сейчас «Локомотив» готов, или есть резерв и будете по ходу добирать?

Мы уже в концовке регулярного чемпионата нашли свою игру, которую будем должны играть в плей-офф. Резерва никакого не будет. Все в одинаковых условиях войдут с первого раунда. Кто будет играть, показывать качественную игру на долгом промежутке времени, тот и будет иметь преимущество.

— У «Локомотива» в плей-офф в последние годы имидж команды, которая «хорошо играла, но проиграла». Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин в течение сезона с этим боролся. Удалось ли уйти от такого восприятия?

Я думаю, нам многого удалось достичь в этом сезоне в плане психологии, в плане подготовки команды. Вы сами знаете, что никто медали не дает за хорошую работу. Никого не будет волновать, хорошо ты играешь или плохо. Главное, конечный результат. Главное, у кого будет четыре победы в серии.

— Вы перед сезоном говорили, что верите в этот «Локомотив». Сейчас готовы повторить?

Абсолютно. Искренне верю, искренне убежден, что у нас все должно получиться.

беседовал Андрей Иванов

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