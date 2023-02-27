Волгоградец приговорен к четырем годам колонии за поджог военкомата

В Волгограде Советский районный суд города вынес приговор Денису Сердюку, обвиняемому в поджоге военного комиссариата в ночь с 14 на 15 мая прошлого года. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.

Как говорится в решении суда, Денис Сердюк поджег самодельные зажигательные устройства, забросил их в окно служебного помещения военкомата и скрылся с места преступления. Позже его задержали и предъявили обвинение по ч. 2 ст. 167 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ч .2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Дело сопровождали УФСБ по Волгоградской области и ГУ МВД России по региону.

Денис Сердюк полностью признал вину и раскаялся. Ему назначено четыре года колонии общего режима.

А вот участник нападения на военкомат в Нижневартовске осужден по террористической статье — об этом в материале «Ъ» «Поджог назвали терактом».

Сергей Петунин, Саратов