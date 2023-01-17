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Суд открыл огонь

Начался процесс над предполагаемым поджигателем военкомата в Волгограде

Советский районный суд Волгограда приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении 30летнего Дениса Сердюка, обвиняемого в поджоге районного военного комиссариата в областном центре. По версии обвинения, в мае прошлого года господин Сердюк бросил «коктейль Молотова» в окно военкомата и скрылся. Позже он был задержан полицейскими. Признает ли волгоградец вину во вменяемом ему преступлении, неизвестно, его защита дело не комментирует.

В Советском районном суде Волгограда началось рассмотрение уголовного дела в отношении жителя областного центра, 30летнего Дениса Сердюка, который обвиняется в хулиганстве, совершенном с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и умышленном уничтожении или повреждении имущества, совершенном из хулиганских побуждений (ч. 2 ст. 167 УК РФ).

Уголовное дело поступило в районный суд еще 11 ноября прошлого года, но заседания несколько раз откладывались, поэтому первый раз суду удалось собраться и зачитать обвинительное заключение только вчера.

По версии следствия, в ночь на 15 мая прошлого года Денис Сердюк изготовил несколько зажигательных устройств («коктейли Молотова») и бросил их через оконный проем в подсобное помещение военного комиссариата по Советскому, Ворошиловскому и Кировскому районам на улице Криворожской. Площадь возгорания, по данным ГУ МЧС по Волгоградской области, составила 16 кв.м, об утрате каких-либо значимых документов правоохранительные органы не сообщали. На месте происшествия полицейские нашли стеклянную бутылку из-под зажигательной смеси и пустую пластиковую бутылку, в которой, предположительно, было некое горючее вещество.

Сам Денис Сердюк скрылся с места происшествия, но вскоре он был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Решение о заключении господина Сердюка под стражу Центральный районный суд Волгограда принял 26 мая этого года, позже мера пресечения продлевалась.

Из социальных сетей известно, что Денис Сердюк с 2011 по 2012 год служил в воздушно-десантных войсках в Новороссийске, некоторое время занимался рекламной деятельностью, воспитывает несовершеннолетнего сына.

Признает ли господин Сердюк вину во вменяемых ему преступлениях, неизвестно, его адвокат Алексей Богачев от комментариев воздержался. В случае, если вина волгоградца будет доказана, ему грозит до семи лет лишения свободы.

После объявления частичной мобилизации для участия в специальной военной операции на территории Украины в Волгоградской области произошел еще один поджог военкомата. В ночь на 26 сентября 35летний блогер из Урюпинска Михаил Филатов подъехал на автомобиле к зданию военного комиссариата Урюпинского и Новониколаевского районов. Судя по видеозаписи с камер наблюдения, появившейся в Telegram-каналах, он припарковал машину вплотную к дверям военкомата и поджег ее. Затем он закидал здание заранее заготовленными бутылками с зажигательной смесью.

Следующим утром на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Максим Филатов опубликовал пост: «Каждый протестует так, как считает правильным. Кто-то протестует дома на кухне, кто-то пьяный, во дворе с друзьями, кто-то в комментариях, кто-то либерально, с цветочками. Я свой протест против мобилизации и войны выражаю так…» К тексту он прикрепил фото с изображением «коктейля Молотова».

Михаил Филатов известен в Урюпинске как блогер ультраправых взглядов, он модерировал интернет-сообщество «Трезвый Урюпинск», выступал против визита в Урюпинск блогера Анастасии Ивлеевой. Он был взят под стражу.

Тремя днями ранее, 23 сентября, власти Камышина сообщили, что рано утром неизвестные бросили в здание городской администрации бутылку с зажигательной смесью, «в результате зданию причинен незначительный ущерб». По подозрению в поджоге задержан, а потом арестован Центральным районным судом Волгограда 37летний ­Павел Магаляс.

В обоих случаях были возбуждены уголовные дела об умышленном уничтожении или повреждении имущества, совершенном путем поджога. Информации об их движении в картотеках районных судов пока нет, правоохранительные органы о завершении расследований не сообщали.

Сергей Петунин

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