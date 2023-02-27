Ставки ударили по спросу

В Челябинской области в 2022 году потребкредитование снизилось на 27,2%, или на 128,1 тыс. шт., к 2021 году. Это соответствует общероссийской тенденции — показатели по стране упали на 27,1%. Снижение выдачи потребкредитов отмечается во всех 30 регионах-лидерах в этом виде кредитования. Причины эксперты видят в спаде потребительской активности из-за неопределенной экономической ситуации, росте ставок по кредитам и отсутствии явного роста доходов у населения.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эксперты объясняют спад кредитования в прошлом году неопределенной экономической ситуацией и ростом ставок

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Эксперты объясняют спад кредитования в прошлом году неопределенной экономической ситуацией и ростом ставок

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

За 2022 год банки выдали жителям Челябинской области 343,1 тыс. потребительских кредитов. Это на 27,2%, или 128,1 тыс. в натуральном выражении, меньше, чем в 2021 году. В целом по России показатель снизился на 27,1%, до 12,53 млн единиц, по сравнению с «пандемийным» 2020 годом — на 14,3%. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Среди субъектов РФ больше всего потребкредитов в 2022 году выдали в Москве — 715,3 тыс. единиц, Московской области (608,4 тыс.), Краснодарском крае (476,4 тыс.), Башкортостане (461,7 тыс.) и Санкт-Петербурге (439,7 тыс.). Среди 30 регионов-лидеров в этом виде кредитования ощутимее всего выдача снизилась в Самарской области (–28,4%), Ставропольском крае (–28,2%), Волгоградской области (–27,9%), Приморском крае (–27,8%) и Нижегородской области (–27,6%).

Наименьший спад отмечен в Новосибирской (–19,8%), Тюменской (–20,8%) и Кемеровской (–20,3%) областях, в Башкортостане (–21%), Санкт-Петербурге и Москве — на 21,9%.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков связывает сокращение выдачи потребкредитов с тем, что в последнее время граждане все больше склоняются к сберегательной модели финансового поведения, не стремясь наращивать свою долговую нагрузку.

«Ситуация с выдачей потребкредитов в прошлом году во многом напоминает 2020 год с его “карантинной” весной. В обоих случаях вслед за весенним падением, в целом, наблюдалась тенденция к некоторому восстановлению сегмента потребительских кредитов. Так, если по сравнению с 2021 годом выдача потребкредитов в прошлом году упала более чем на четверть, то ее сокращение по отношению к “пандемийному” 2020 году оказалось не таким существенным»,— отмечает Алексей Волков.

По сведениям НБКИ, объем выданных потребкредитов в Челябинской области за десять месяцев 2022 года достиг 50,8 млрд руб., это на 43,3% ниже показателя того же периода 2021-го.

Управляющий банком «Открытие» в Челябинской области Константин Болдырев сообщил «Ъ-Южный Урал», что по итогам 2022 года объем выданных кредитов наличными снизился на 46%, до 1 млрд руб., достигнув уровня «ковидного» 2020 года.

«Причины снижения объемов выдачи кредитов наличными вполне понятны: общее ухудшение экономической обстановки на рынке, резкое падение спроса на кредиты в течение марта — апреля из-за изменений ставки рефинансирования Банка России. Другой причиной могло стать замещение потребительских кредитов кредитными картами — клиенты оценили преимущества этого финансового инструмента, позволяющего совершать покупки в течение льготного беспроцентного периода»,— поясняет Константин Болдырев. Он прогнозирует восстановление спроса на кредиты наличными по мере стабилизации экономической ситуации и изменения ставок на розничные кредиты.

Руководитель аналитического агентства So Invest Анастасия Кузьминова видит причину снижения выдачи потребкредитов в Челябинской области в сокращении числа приобретаемых товаров длительного пользования, в том числе автомобилей.

«С началом специальной военной операции изменилась модель потребления — люди стали осмотрительнее в тратах. В том числе уменьшилось приобретение товаров длительного пользования за счет кредитных средств. Стоить учесть и специфику “пандемийного” 2021 года, когда потребкредитование сильно увеличилось за счет кредитов на ремонт: тогда каждый шестой такой кредит брали на ремонт жилья»,— отмечает Анастасия Кузьминова. По мнению эксперта, в этом году не стоит ожидать значительного роста выдач потребкредитов в регионе и в целом по РФ. «Одна из причин — объявленное намерение ЦБ РФ ограничить выдачу потребкредитов заемщикам со слабой платежеспособностью. Другая причина — восстановление спроса на новые авто пока не просматривается, как, впрочем, и увеличение их предложения. За счет только условных смартфонов и стиральных машин объемы потребкредитов не восстановить — они просто не нужны в таком количестве»,— считает Анастасия Кузьминова.

Экономист Сергей Гордеев также объясняет сокращение выдачи потребкредитов снижением потребительской активности: «Неопределенная экономическая обстановка тормозит потребительский спрос, кроме того, не просматривается яркой тенденции к росту доходов. Люди начали сомневаться в перспективах своей дальнейшей платежеспособности, поэтому не хотят брать на себя дополнительные риски в виде кредитов. Отмечу, что существенно, более чем на 50%, снизился спрос на автомобили. В целом сократился оборот непродовольственных товаров»,— подчеркивает Сергей Гордеев. По его словам, в связи с ростом цен на продовольствие у населения снизился платежеспособный спрос: «Категория граждан, которая может брать кредиты, сейчас существенно сократилась. По причине инфляции и роста цен у населения стало меньше свободных денег».

Кандидат экономических наук Леонид Хазанов связывает падение выдачи потребкредитов с тем, что население стало осторожнее подходить к подаче заявок на кредитование, предпочитая отказываться от дорогостоящих покупок в пользу накопления денег. «Кроме того, банки ужесточили условия выдачи кредитов. Также значительное число жителей Челябинской области покинули ее, уехав за границу, где мало или почти нет отделений российских банков»,— считает Леонид Хазанов.

Михаил Бычков