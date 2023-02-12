Великобритания сбилась с пути

Представители правящей Консервативной партии и оппозиции в лице лейбористов провели тайную встречу, на которой обсудили недостатки «Брексита» и возможные варианты решения проблем, вызванных выходом Великобритании из Евросоюза. По информации британских СМИ, участники встречи пришли к выводу, что Соединенному Королевству не удалось пока найти свой путь вне ЕС и «Брексит» ограничивает потенциал Великобритании. Собравшиеся констатировали, что обратной дороги нет, а потому необходимо нащупать стратегию сближения с Брюсселем при сохранении выбранного курса на обособление от остальной Европы. Встреча прошла на фоне продолжающегося падения рейтингов правящей партии, которая на следующих выборах рискует не просто проиграть, а вовсе занять третье место по количеству мандатов, пропустив вперед Шотландскую национальную партию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Frank Augstein, Pool / AP Фото: Frank Augstein, Pool / AP

Накапливающиеся социально-экономические проблемы, порожденные состоявшимся несколько лет назад выходом Великобритании из ЕС, вызвали к жизни экстраординарное для страны политическое событие. Непримиримые оппоненты — консерваторы и лейбористы — собрались на секретную встречу не для того, чтобы предъявить друг другу претензии, а чтобы выработать общий подход к главной головной боли любого британского правительства на ближайшие годы. Как сообщили британские СМИ со ссылкой на журнал Observer, весьма оперативно сделавший тайное явным, на днях в старинный особняк Ditchley Park в Оксфордшире съехались высокопоставленные представители консерваторов и лейбористов, а также дипломаты, военные эксперты и главы некоторых крупных предприятий и банков. Всех участников «частной дискуссии», проведенной в «обстановке строжайшей секретности», объединяло одно желание, а именно — попытаться найти ответ на вопрос: что делать с «Брекситом», не отказываясь от него, и как эффективнее в его рамках сотрудничать с соседями по Европе?

Среди гостей оказались как видные сторонники выхода королевства из ЕС, так и политики, некогда ратовавшие за сохранение Великобритании в Евросоюзе. В пользу того, что обсуждение намечалось сугубо деловое, говорило присутствие в особняке представителей крупного бизнеса и неполитических кругов, например председателя фармацевтической компании GlaxoSmithKline Джона Саймондса, управляющего директора Goldman Sachs и бывшего переговорщика правительства по «Брекситу» Оливера Роббинса, помощника генсека НАТО по оборонной политике и планированию Ангуса Лапсли.

Как сообщили СМИ, в самом начале встречи участники признали, что «Великобритания еще не нашла свой путь за пределами ЕС», а «"Брексит" тормозит рост и ограничивает потенциал Великобритании».

По словам одного из источников, разговор получился «конструктивным», а основное внимание собравшиеся уделили экономическому спаду в стране на фоне глобальной нестабильности и роста цен на энергоносители. «Смысл заключался в том, что Британия проигрывает, что "Брексит" не приносит результатов, а наша экономика находится в слабом положении»,— цитирует The Guardian анонимного собеседника, участвовавшего во встрече. По его словам, собравшиеся сосредоточились на поиске возможностей занять «наилучшую позицию для переговоров с ЕС об изменениях в соглашении о торговле и сотрудничестве».

Был, по сообщениям СМИ, на встрече и Майкл Гоув — министр жилищно-коммунального хозяйства, один из главных союзников экс-премьера Бориса Джонсона и убежденный сторонник «Брексита». Примечательно, что в Оксфордшире господин Гоув был «честен, говоря о недостатках» выхода королевства из ЕС, хотя и убеждал собравшихся, что в долгосрочной перспективе решение все же окажется правильным. В итоговых документах встречи, как пишет The Guardian, встречаются формулировки, которые могут разозлить ярых сторонников «Брексита» из лагеря консерваторов.

Так, среди прочего там указывается, что, несмотря на практически отсутствие интереса со стороны Брюсселя в пересмотре сделки с Лондоном, Британия заинтересована в стратегическом плане «в продуктивных и более тесных отношениях» с Европой.

Кроме того, делегаты пришли к выводу, что ЕС и Великобритания «имеют общие интересы в сдерживании российской агрессии, разработке новых источников энергии и создании крупных технологических компаний с капиталом по эту сторону Атлантики, а не только в США, а также общие интересы в области обороны». И хотя «воссоединение с ЕС» на повестке дня не стоит, в британском истеблишменте уверены, что надо наладить более тесные связи с Брюсселем, в том числе в таких областях, как борьба с оргпреступностью, нелегальная иммиграция и совместная политика в отношении Китая.

Крайне необычный межпартийный характер мероприятия и уровень участников продемонстрировали растущее понимание и признание среди политиков двух ключевых партий страны, а также высокопоставленных бизнесменов и госслужащих, что «Брексит» в его нынешнем состоянии наносит ущерб экономике Великобритании и снижает ее стратегическую значимость в мире, отметила The Guardian. Кроме того, в руководстве Лейбористской партии зреет беспокойство, что подобное положение вещей таит угрозу любому следующему правительству, и лейбористы в случае победы на выборах столкнутся с теми же проблемами, что и консерваторы. А ведь альтернативных предложений, как их урегулировать, у них нет. Единственный возможный вариант — это договориться о новых торговых схемах с Европой, которая пока пересматривать ранее подписанное соглашение не собирается и не видит в этом для себя смысла.

Такие как Майкл Гоув и другие ярые сторонники «Брексита» от тори в подобной кооперации с оппонентами тоже заинтересованы. Они готовы сейчас несколько отступить, признать необходимость временного более тесного взаимодействия с ЕС, но при этом отстаивают тезис о правильности принятого ранее решения покинуть Евросоюз, в чем британский народ, по их мнению, должен убедиться в будущем.

Другими словами, политические круги Великобритании сейчас пытаются прийти к межпартийному консенсусу по «Брекситу», отставив в сторону «антагонизм и ностальгию», и вместе подумать, что со всем этим делать.

Попытки правительства и оппозиции найти хоть какое-то решение происходят на фоне продолжающегося падения рейтингов Консервативной партии.

Как показал последний опрос, в котором поучаствовали 28 тыс. респондентов, тори не просто рискуют проиграть лейбористам — перед ними маячит перспектива оказаться даже не второй, а третьей партией в британском парламенте.

При нынешних раскладах количество мандатов у консерваторов может упасть до 45 мест, а у лейбористов взлететь до 509 из 650. Шотландская национальная партия вполне способна завоевать 50 кресел, что сделает ее в таком случае главной оппозиционной силой в парламенте. Впрочем, это пока выглядит фантастическим сценарием, да и до выборов остается еще больше полутора лет.

Алексей Забродин