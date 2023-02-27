В Краснодаре воздух прогрелся до рекордных 22,6 градуса

27 февраля в Краснодаре был побит температурный рекорд. Впервые за всю историю метеонаблюдений воздух в этот день прогрелся до 22,6 градусов.

По данным синоптиков, прошлый рекорд в этот день был зафиксирован в 1995 году. Тогда воздух в столице Кубани прогрелся до 21,1 градуса.

По данным Краснодарского ЦГМС, 28 февраля в Краснодаре днем будет 17…19°, ночью — 6…8°. В городе ожидается переменная облачность и без существенных осадков.

По всему региону также ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, утром и днем местами пройдет небольшой дождь, на Черноморском побережье существенных осадков не ожидается. Ветер составит 4–9 м/с, днем местами с порывами до 12–14 м/с; на Черноморском побережье 6–11 м/с, местами с порывами до 14 м/с.

Днем воздух прогреется до 15…20°, местами на Азовском побережье до 6…11°, ночью температура составит 4…9°, местами в южной половине края до 12°. В горах ночью будет 0…-5°, днем 4…9°; на Черноморском побережье ночью 7…12°, днем 13…18°.

Татьяна Ручкина

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