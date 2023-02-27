Владимир Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы

Президент России Владимир Путин наградил спецпредставителя МИД РФ по гуманитарным связам с США Стивена Сигала орденом Дружбы. Указ о награждении опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стивен Сигал (слева) и Владимир Путин в 2013 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Стивен Сигал (слева) и Владимир Путин в 2013 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Из указа следует, что награда присуждена «за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества».

Стивен Сигал — американский актер, сценарист. В ноябре 2016 года указом Владимира Путина он получил российское гражданство. Паспорт гражданина РФ ему вручал лично российский президент. На должность спецпредставителя МИД РФ он был назначен в августе 2018 года. Он говорил, что хотел посодействовать в улучшении российско-американских отношений.

Лусине Баласян