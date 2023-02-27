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Владимир Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы

Президент России Владимир Путин наградил спецпредставителя МИД РФ по гуманитарным связам с США Стивена Сигала орденом Дружбы. Указ о награждении опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Стивен Сигал (слева) и Владимир Путин в 2013 году

Стивен Сигал (слева) и Владимир Путин в 2013 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Стивен Сигал (слева) и Владимир Путин в 2013 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Из указа следует, что награда присуждена «за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества».

Стивен Сигал — американский актер, сценарист. В ноябре 2016 года указом Владимира Путина он получил российское гражданство. Паспорт гражданина РФ ему вручал лично российский президент. На должность спецпредставителя МИД РФ он был назначен в августе 2018 года. Он говорил, что хотел посодействовать в улучшении российско-американских отношений.

Лусине Баласян

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В октябре 2003 года получил российское гражданство американский баскетболист Роберт Джон Холден. С 2002 года по 2011 год он играл за баскетбольный клуб ЦСКА

В октябре 2003 года получил российское гражданство американский баскетболист Роберт Джон Холден. С 2002 года по 2011 год он играл за баскетбольный клуб ЦСКА

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

В декабре 2008 года обладательницей российского паспорта стала японская фигуристка Юко Кавагути. В 2010 году она получила звание Заслуженного мастера спорта России

В декабре 2008 года обладательницей российского паспорта стала японская фигуристка Юко Кавагути. В 2010 году она получила звание Заслуженного мастера спорта России

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

В 2010 году российское гражданство получила уроженка Украины, фигуристка Татьяна Волосожар. В 2004-2010 годах шесть сезонов спортсменка выступала в паре со Станиславом Морозовым. В 2010 году переехала в Россию и начала кататься с Максимом Траньковым

В 2010 году российское гражданство получила уроженка Украины, фигуристка Татьяна Волосожар. В 2004-2010 годах шесть сезонов спортсменка выступала в паре со Станиславом Морозовым. В 2010 году переехала в Россию и начала кататься с Максимом Траньковым

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

26 декабря 2011 года получил российское гражданство южнокорейский конькобежец (шорт-трек) Ан Хен Су. При получении российского паспорта он взял новое имя — Виктор Ан. На Олимпиаде в Сочи в 2014 году конькобежец, выступая за Россию, завоевал три золота, став шестикратным олимпийским чемпионом, и одну бронзу

26 декабря 2011 года получил российское гражданство южнокорейский конькобежец (шорт-трек) Ан Хен Су. При получении российского паспорта он взял новое имя — Виктор Ан. На Олимпиаде в Сочи в 2014 году конькобежец, выступая за Россию, завоевал три золота, став шестикратным олимпийским чемпионом, и одну бронзу

Фото: Коммерсантъ / Сергей Коньков  /  купить фото

1 января 2013 года президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства актеру Жерару Депардье, который сохранил при этом и французское гражданство. Позже артист, постоянно проживающий за пределами России, получил прописку в Саранске

1 января 2013 года президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства актеру Жерару Депардье, который сохранил при этом и французское гражданство. Позже артист, постоянно проживающий за пределами России, получил прописку в Саранске

Фото: Доминик Бутен / ТАСС

В апреле 2014 года российское гражданство получил греческий дирижер Теодор Курентзис. С начала 1990-х годов Курентзис жил и работал в России

В апреле 2014 года российское гражданство получил греческий дирижер Теодор Курентзис. С начала 1990-х годов Курентзис жил и работал в России

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

В августе 2015 года американский боксер-тяжеловес Рой Джонс-младший попросил у Владимира Путина российское гражданство. Это произошло в Севастополе, куда спортсмен приехал для участия в шоу «Сражение у горы Гасфорта». Президент пообещал Джонсу содействие, если тот «намерен связать значительную часть своей жизни с деятельностью в России». 25 сентября боксер получил паспорт гражданина России

В августе 2015 года американский боксер-тяжеловес Рой Джонс-младший попросил у Владимира Путина российское гражданство. Это произошло в Севастополе, куда спортсмен приехал для участия в шоу «Сражение у горы Гасфорта». Президент пообещал Джонсу содействие, если тот «намерен связать значительную часть своей жизни с деятельностью в России». 25 сентября боксер получил паспорт гражданина России

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

8 января 2016 года паспорт гражданина РФ был вручен Эцио Гамбе, итальянскому дзюдоисту, главному тренеру сборной России по дзюдо

8 января 2016 года паспорт гражданина РФ был вручен Эцио Гамбе, итальянскому дзюдоисту, главному тренеру сборной России по дзюдо

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

3 ноября 2016 года президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в российское гражданство американского киноактера Стивена Сигала. Голливудский актер до этого несколько раз посещал Дальний Восток и говорил, что хотел бы проводить в России больше времени

3 ноября 2016 года президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в российское гражданство американского киноактера Стивена Сигала. Голливудский актер до этого несколько раз посещал Дальний Восток и говорил, что хотел бы проводить в России больше времени

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

В феврале 2011 года получил гражданство РФ уроженец Белоруссии пятиборец Александр Лесун. Лесун — победитель (2012, 2013, 2014, 2016) и серебряный призер (2010, 2011, 2016) чемпионатов мира, чемпион Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. Весной 2022 года перестал выступать за Россию

В феврале 2011 года получил гражданство РФ уроженец Белоруссии пятиборец Александр Лесун. Лесун — победитель (2012, 2013, 2014, 2016) и серебряный призер (2010, 2011, 2016) чемпионатов мира, чемпион Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. Весной 2022 года перестал выступать за Россию

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

29 мая 2018 года президент России Владимир Путин присвоил российское гражданство бойцу смешанных стилей Джеффу Монсону. В сентябре 2014 года во время турнира в Саранске американец начал бой под гимн Донбасса, а ранее неоднократно выходил на ринг под гимн СССР. Боец утверждает, что «является русским больше, чем даже многие русские», а также имеет татуировки с символами России, в том числе с волгоградским монументом «Родина-мать»

29 мая 2018 года президент России Владимир Путин присвоил российское гражданство бойцу смешанных стилей Джеффу Монсону. В сентябре 2014 года во время турнира в Саранске американец начал бой под гимн Донбасса, а ранее неоднократно выходил на ринг под гимн СССР. Боец утверждает, что «является русским больше, чем даже многие русские», а также имеет татуировки с символами России, в том числе с волгоградским монументом «Родина-мать»

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

15 июня 2020 года латиноамериканская актриса и певица Наталия Орейро в интервью ТАСС рассказала, что оформляет гражданство РФ. Она отметила, что была в России около 15 раз, считает себя более русской, чем даже французский актер Жерар Депардье. В октябре 2021 года она получила российский паспорт

15 июня 2020 года латиноамериканская актриса и певица Наталия Орейро в интервью ТАСС рассказала, что оформляет гражданство РФ. Она отметила, что была в России около 15 раз, считает себя более русской, чем даже французский актер Жерар Депардье. В октябре 2021 года она получила российский паспорт

Фото: Сергей Митяев / Southern Press / ТАСС

22 октября 2020 года бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России. 2 ноября того же года он заявил, что вместе с женой намерен получить российское гражданство. В сентябре 2022 года Сноуден стал гражданином России

22 октября 2020 года бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России. 2 ноября того же года он заявил, что вместе с женой намерен получить российское гражданство. В сентябре 2022 года Сноуден стал гражданином России

Фото: @lsjourney

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В октябре 2003 года получил российское гражданство американский баскетболист Роберт Джон Холден. С 2002 года по 2011 год он играл за баскетбольный клуб ЦСКА

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

В декабре 2008 года обладательницей российского паспорта стала японская фигуристка Юко Кавагути. В 2010 году она получила звание Заслуженного мастера спорта России

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

В 2010 году российское гражданство получила уроженка Украины, фигуристка Татьяна Волосожар. В 2004-2010 годах шесть сезонов спортсменка выступала в паре со Станиславом Морозовым. В 2010 году переехала в Россию и начала кататься с Максимом Траньковым

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

26 декабря 2011 года получил российское гражданство южнокорейский конькобежец (шорт-трек) Ан Хен Су. При получении российского паспорта он взял новое имя — Виктор Ан. На Олимпиаде в Сочи в 2014 году конькобежец, выступая за Россию, завоевал три золота, став шестикратным олимпийским чемпионом, и одну бронзу

Фото: Коммерсантъ / Сергей Коньков  /  купить фото

1 января 2013 года президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства актеру Жерару Депардье, который сохранил при этом и французское гражданство. Позже артист, постоянно проживающий за пределами России, получил прописку в Саранске

Фото: Доминик Бутен / ТАСС

В апреле 2014 года российское гражданство получил греческий дирижер Теодор Курентзис. С начала 1990-х годов Курентзис жил и работал в России

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

В августе 2015 года американский боксер-тяжеловес Рой Джонс-младший попросил у Владимира Путина российское гражданство. Это произошло в Севастополе, куда спортсмен приехал для участия в шоу «Сражение у горы Гасфорта». Президент пообещал Джонсу содействие, если тот «намерен связать значительную часть своей жизни с деятельностью в России». 25 сентября боксер получил паспорт гражданина России

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

8 января 2016 года паспорт гражданина РФ был вручен Эцио Гамбе, итальянскому дзюдоисту, главному тренеру сборной России по дзюдо

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

3 ноября 2016 года президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в российское гражданство американского киноактера Стивена Сигала. Голливудский актер до этого несколько раз посещал Дальний Восток и говорил, что хотел бы проводить в России больше времени

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

В феврале 2011 года получил гражданство РФ уроженец Белоруссии пятиборец Александр Лесун. Лесун — победитель (2012, 2013, 2014, 2016) и серебряный призер (2010, 2011, 2016) чемпионатов мира, чемпион Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. Весной 2022 года перестал выступать за Россию

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

29 мая 2018 года президент России Владимир Путин присвоил российское гражданство бойцу смешанных стилей Джеффу Монсону. В сентябре 2014 года во время турнира в Саранске американец начал бой под гимн Донбасса, а ранее неоднократно выходил на ринг под гимн СССР. Боец утверждает, что «является русским больше, чем даже многие русские», а также имеет татуировки с символами России, в том числе с волгоградским монументом «Родина-мать»

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

15 июня 2020 года латиноамериканская актриса и певица Наталия Орейро в интервью ТАСС рассказала, что оформляет гражданство РФ. Она отметила, что была в России около 15 раз, считает себя более русской, чем даже французский актер Жерар Депардье. В октябре 2021 года она получила российский паспорт

Фото: Сергей Митяев / Southern Press / ТАСС

22 октября 2020 года бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России. 2 ноября того же года он заявил, что вместе с женой намерен получить российское гражданство. В сентябре 2022 года Сноуден стал гражданином России

Фото: @lsjourney

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