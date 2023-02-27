ЮФУ и правительство Ростовской области подписали соглашение о развитии казачества

Ректор Южного федерального университета и руководство департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области подписали дорожную карту о сотрудничестве в сфере реализации мероприятий по развитию казачества на Дону. Об этом сообщает пресс-служба высшего учебного заведения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Южного федерального университета Фото: пресс-служба Южного федерального университета

Церемония прошла 22 февраля. Дорожную карту подписали заместитель Губернатора Ростовской области Сергей Бодряков и ректор Южного федерального университета Инна Шевченко.

Документ предусматривает ряд мероприятий в 2023-2024 годах. Ранее университет и правительство уже заключали подобное соглашение. По словам замгубернатора Ростовской области, запланированные в рамках предыдущей карты мероприятия были выполнены на 98%.

«Южный федеральный университет реализует подготовку педагогических кадров для казачьих образовательных учреждений — в этих программах подготовки сочетаются лучшие инновационные методики педагогического образования, изучение и сохранение казачьих традиций и культуры, как признание значимой роли казачества для будущего нашей страны», — прокомментировала Инна Шевченко.

Как пояснили представители университета, трехлетний план сотрудничества включает действия по развитию кадрового потенциала в подведомственных учреждениях, профориентационную работу, а также научные исследования в области казаковедения.

Анастасия Назарова