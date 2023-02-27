Военная помощь Украине превысила среднегодовые расходы США на войну в Афганистане

Как свидетельствуют данные немецкого исследовательского института Kiel Institute for the World Economy, США лидируют по объему выделяемой Украине военной помощи. За период с января 2022 по январь 2023 года Киев получил на военные цели $46,6 млрд. Эта сумма уже превысила среднегодовые расходы США на войну в Афганистане. В дополнение к финансовой помощи на военные расходы, учитываемой в данной инфографике, США поставили Украине оружие и оборудование на сумму свыше $5 млрд.

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Растущие расходы на помощь Киеву вызвали разногласия среди потенциальных претендентов на номинацию в президенты от Республиканской партии. Президент-демократ Джо Байден заверяет, что США продолжат поддерживать Украину «столько, сколько потребуется».